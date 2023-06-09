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美參議員提案 禁聯邦航空管理局採購或使用陸製無人機

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國參議員提議禁止聯邦航空管理局（FAA）採購或使用中國大陸製無人機。路透
美國參議員提議禁止聯邦航空管理局（FAA）採購或使用中國大陸製無人機。路透

兩位美國議員周四表示，他們已提議禁止聯邦航空管理局（FAA）採購或使用中國大陸製造的無人機。

共和黨籍參議員Marsha Blackburn和情報委員會主席、民主黨籍參議員Mark Warner聯手提出的這項議案，還將禁止FAA向來自中國大陸等地的外國無人機公司提供聯邦資金。根據Blackburn，FAA使用十多架陸製無人機。禁令也將適用於俄羅斯、伊朗、朝鮮、委內瑞拉和古巴製無人機。

Blackburn說：「納稅人的錢不該資助那些對美國有敵意地區所生產的無人機。這項議案有助遏制進口對手生產的無人機，使我們的國家更安全，並鼓勵國內製造。」

該議案還將要求FAA，在一年內以美國或盟國製造的無人機取代陸製無人機。

FAA沒有立即發表評論。

上周，共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）以安全問題為由，要求國會警察局停止使用中國大陸無人機製造商道通智能在美子公司Autel Robotics生產的無人機。他說，在美銷售的無人機有逾50%由中國大陸大疆公司製造，是公共安全機構使用最多的無人機。

美國政府已採取其他措施限制購買陸製無人機。

美國 議員

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