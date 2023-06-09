科學家示警：暖化正空前加速

五十位頂尖科學家選在世界海洋日（八日）當天發布氣候變遷報告示警，創下歷史新高的溫室氣體排放與空氣汙染已經造成全球暖化的空前加速。

五十位科學家在瞄準決策人士的經同儕審查研究報告寫道，從二○一三年至二○二二年，「人為導致暖化一直以每十年超過攝氏○點二度的史無前例速率增加」，同一時期的年平均碳排放達到歷史新高的五百四十億噸二氧化碳或相等的其他氣體，即每秒約一千七百噸。

報告第一作者、利茲大學物理學教授福斯特的同僚有許多人是聯合國政府間氣候變遷問題小組（ＩＰＣＣ）的核心參與者，他跟這些人指出，自ＩＰＣＣ為二○二一年最新標竿報告蒐集數據以來，人類在不超出限制所能排放溫室氣體量的「碳預算」縮水了一半。

福斯特表示，「儘管我們還沒有到攝氏一點五度的暖化，碳預算將有可能在短短幾年內耗盡」。

根據ＩＰＣＣ計算，確保巴黎氣候協定的攝氏一點五度目標實現，將需要到二○三○年削減二氧化碳汙染至少百分之四十，並至本世紀中完全消除。

報導指出，煤炭的碳強度（carbon intensity）明顯高於比石油或天然氣，漸進式減少使用煤炭發電減緩了碳排的增加。但諷刺的是，新數據顯示，這個過去十年重要氣遷成功案例之一卻在不經意間加快了全球暖化的速度。

根據報告，「跟本千禧年第一個十年的攝氏一點二二度相比，陸地年均最高溫度在過去十年內已經升溫超過攝氏一點五度，高於工業革命前的攝氏一點七二度」。