美媒：中國將重金在古巴建竊聽設施

（德國之聲中文網）《華爾街日報》援引了解機密情報的美國官員稱，中國將在距離佛羅裡達州大約100英裡的古巴建竊聽設施。為此，中國同意向現金短缺的古巴支付幾十億美元。兩國已秘密達成了原則性協議。不過，知情官員拒絕透露更多關於該設施可能的地點、動工時間、美方將如何應對等細節。

該消息稱，有關計劃的披露引起拜登政府內部不安，因為在古巴建竊聽設施將使中國的情報部門能夠竊聽設有許多軍事基地的整個美國東南部的電子通信，並監視美國的船舶交通。

美國國家安全委員會發言人約翰·柯比（John Kirby）說，他不能對這一具體的報道發表意見，但同時稱“我們很清楚，也多次提到中華人民共和國正努力在世界各地投資可用於軍事目的的基礎設施”，包括在西半球。他說，美國正在密切監測，采取應對措施，有信心能夠履行在美國國內、在該地區和在世界各地的所有安全承諾。

路透社的相關報道指出，中國駐華盛頓大使館、古巴駐華盛頓大使館都沒有立即回復路透社的置評請求。

對中國和古巴持批評態度的美國參議員馬爾科·魯比奧（Marco Rubio）在推特上表示，“來自古巴的對美國的威脅不僅是真實的，而且比這更糟糕。”

《華爾街日報》指出，美國以前曾為阻止外國勢力在西半球擴大影響進行過干預，最突出的例子是在1962年的古巴導彈危機期間。當時，蘇聯向古巴部署了具有核能力的導彈，促使美國海軍對古巴進行了封鎖。美蘇兩國一度走到核戰爭的邊緣。

上個月，拜登總統曾派中央情報局局長伯恩斯秘密訪問北京。5月10日和11日，美國國家安全顧問傑克沙利文與中共中央外事辦主任王毅在維也納舉行了為期兩天的會晤。

美國參議員馬爾科-魯比奧（Marco Rubio）說，"古巴對美國的威脅不僅是真實的，而且比這更糟糕。

美國參議員馬爾科-魯比奧（Marco Rubio）在推特上說，他是一個對中國和古巴持反對意見的人。

(《華爾街日報》，路透社)

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】