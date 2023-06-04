債限過關 拜登橢圓辦公室開講

美國國會通過債限法案次日，拜登總統二日晚間罕見地在橢圓形辦公室向全國發表演說，稱讚兩黨合作以及共和黨籍的眾院議長麥卡錫，也表示三日會簽字成為法律，並保證危機解除後，就業機會將繼續成長。不過此次國債違約危機雖解除，債信評等機構「惠譽」表示，美國的ＡＡＡ信用評級仍列入負面觀察。

紐約時報報導，拜登在首次於晚間電視黃金時段發表的演說中指出，過去幾年，維繫對國家的信任、信用，至關重要，這次能達成預算協議十分關鍵。

「財政責任法案」一日在參院以六十三票對卅六票通過，前一天也在眾院獲兩黨支持，以三一四對一一七的票數過關；法案規定擱置債限兩年，另撙節聯邦政府開支。

拜登演說旨在強化自己長期以來被稱為政治協商高手、能與對手達成妥協的信譽；他的謀士相信，此一聲名對他想贏得第二任期很重要。

拜登在約十二分鐘的演說中，也多所著墨於行政當局過去面對共和黨強烈反對，依然達成的成就；他另表示將推動民主黨政策，包括向富人加稅、增加應對氣候變遷、給退伍軍人的開支，另不削減聯邦提供的健保或社安金。

拜登接著讚美他的頭號共和黨政敵、眾院議長麥卡錫，表示兩人能和睦相處，辦好國政大事，且能直言不諱、尊重對方，雙方都秉持善意來做事。

拜登表示，三日簽署這項法案，比財政部指出的最後期限要早兩天。過去美國總統由橢圓形辦公室發表演說，經常是碰到戰爭、經濟危機或天災時，拜登二日談話顯示他認為，美國差點脫軌，發生經濟大災難。

這次倒債危機讓惠譽把美國ＡＡＡ債信評等列入負面觀察，但惠譽表示，目前仍維持ＡＡＡ評等不變，「直到本機構充分考量最近這次走懸崖邊緣事件的涵義，以及中期對歲出入、債務軌跡的影響」。