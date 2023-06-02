三度挑戰終於成功！14歲佛州少年靠「這個字」在全美拼字比賽奪冠

來自美國佛州皮尼拉斯郡拉戈14歲少年薩哈（Dev Shah）1日贏得今年全美拼字大賽冠軍。他在總決賽第15輪拼出單字「psammophile」成為奪冠關鍵，這個單字的意思是指一種在沙地蓬勃生長的生物。

他擊敗來自維吉尼亞州阿靈頓的八年級生夏洛特．華許（Charlotte Walsh）。華許在總決賽第14輪拼錯單字「daviely」後拿到亞軍。daviely是源自蘇格蘭的單字，是無精打采的意思。

薩哈是摩根費茲傑拉德中學（Morgan Fitzgerald Middle School）學生。他在總決賽第14輪正確且迅速拼出單字「bathypitotmeter」，這是記錄海或湖面下特定水深流速和水溫的儀器。但全美拼字大賽的規則是，參賽者要在下一輪成功拼出單字才能拿到冠軍。

薩哈在飄落的五彩紙片中登上冠軍，他的父母和親戚之後也一起上台慶祝。薩哈抱走贊助商愛德華．威利斯．斯克里普斯公司（E.W. Scripps Co）提供5萬美元（約台幣153萬元）獎金，及大英百科全書公司（Encyclopedia Britannica）提供的額外獎金和著作，還有全美拼字大賽官方用書韋氏辭典。

薩哈的嗜好包括閱讀、打網球、演奏大提琴和數學解題，他在2019年全美拼字大賽成績是第51名，2021年則是第76名。