美國眾院「壓倒性票數」通過債務上限法案！將送交參院表決

美國聯邦眾議院31日順利通過兩黨達成協議的債務上限法案、將送交參院表決，此舉將緩解美國債務違約的疑慮。

多家外媒報導，根據計票結果，最終贊成票達到314票、遠超過218席同意的門檻，其中包括165名民主黨人和149名共和黨人。該法案接下來需由參院通過，然後才能送交總統拜登（Joe Biden）簽署。

由於這項法案在國會通過的時間非常緊迫、幾乎沒有出錯的餘地，美國財政部日前也預估政府最快會在6月5日耗盡可動用現金，屆時若引發債務違約將引發全球金融風暴，因此雙方領導階層皆承受巨大壓力。

針對法案通過，拜登發表聲明稱「今晚，眾議院向前邁出關鍵一步，避免首次違約外更保護我國來之不易的歷史性經濟復甦」。