聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國眾院「壓倒性票數」通過債務上限法案！將送交參院表決
美國聯邦眾議院31日順利通過兩黨達成協議的債務上限法案、將送交參院表決，此舉將緩解美國債務違約的疑慮。
多家外媒報導，根據計票結果，最終贊成票達到314票、遠超過218席同意的門檻，其中包括165名民主黨人和149名共和黨人。該法案接下來需由參院通過，然後才能送交總統拜登（Joe Biden）簽署。
由於這項法案在國會通過的時間非常緊迫、幾乎沒有出錯的餘地，美國財政部日前也預估政府最快會在6月5日耗盡可動用現金，屆時若引發債務違約將引發全球金融風暴，因此雙方領導階層皆承受巨大壓力。
針對法案通過，拜登發表聲明稱「今晚，眾議院向前邁出關鍵一步，避免首次違約外更保護我國來之不易的歷史性經濟復甦」。
Tonight, the House took a critical step forward to prevent a first-ever default and protect our country’s hard-earned and historic economic recovery.— President Biden (@POTUS) 2023年6月1日
I have been clear that the only path forward is a bipartisan compromise that can earn the support of both parties. This agreement…
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言