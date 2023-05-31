曾指控遭拜登性侵！前助理叛逃至俄羅斯：享受在莫斯科的時光

前美國參議院員工、美國總統拜登（Joe Biden）助理里德（Tara Reade）曾於2020年指控拜登性侵，她30日表示自己已叛逃至俄羅斯。

衛報報導，現年59歲的里德向俄羅斯衛星通訊社新聞（Sputnik）表示「我還有點茫然，但我感覺很好，我覺得自己被保護和安全包圍著」。

里德曾在拜登擔任德拉瓦州（Delaware）參議員時擔任其助理，2020年當拜登競選民主黨總統候選人提名時，里德出面指控拜登1993年曾在參議院走廊裡將她推到牆上並性侵她，而拜登一再否認這一指控。

接受採訪時，里德指出「我只是不想回家走進牢籠或被殺死，基本上這是我僅有的2個選擇」，她還提到叛逃至俄羅斯的決定「非常艱難」，稱「 我不是個衝動的人，我真的花時間分析利弊」。

此外，里德先前才在美國眾議院共和黨人面前作證，她表示「根據正在發生的事情，我可以看到他們不想讓我作證，我覺得雖然2024年大選正加緊進行，而且有很多利害關係，我來到這裡顯然更好幾乎也更安全，我的夢想是能兩地都住，但只能住在這裡也沒關係」。

談到美國在俄烏戰爭中扮演的角色時，里德表示「對我的俄羅斯兄弟姐妹們，我很抱歉現在美國菁英們選擇如此咄咄逼人的立場，要知道大多數美國公民確實想成為朋友，希望我們能再次團結起來」，最後還強調「我很享受在莫斯科的時光，感覺就像在家一樣」。