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共和黨多人爭初選 川普利多
佛羅里達州州長德桑提斯與聯邦參議員史考特相繼宣布參選二○二四年大選，預期還有其他人跟進。紐約時報認為，對前總統川普而言，愈多人參與共和黨初選似乎愈好。
德桑提斯的盟友本相信，他參選後可望與川普經營出一對一的局面，但情形看似愈來愈不可能。
前副總統潘斯正在愛阿華州深耕，雖然他還沒宣布要參選，但那對他努力想除掉共和黨目前聲勢領先者很重要。
前新澤西州長克里斯蒂正加緊準備，他的焦點可能放在新罕布夏州。
有新人參選，都會拿走一小批本來可能支持德桑提斯的盟友，潘斯取得愛阿華州的福音教派選民，史考特得到郊區有大學學歷選民的支持，都是如此。另外，新候選人不可能吃到川普的票；川普的基本盤為三成以上的共和黨員，依然強力支持他。
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