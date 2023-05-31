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共和黨多人爭初選 川普利多

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
川普在共和黨內的民調仍遙遙領先其他對手。（路透）
川普在共和黨內的民調仍遙遙領先其他對手。（路透）

佛羅里達州州長德桑提斯與聯邦參議員史考特相繼宣布參選二○二四年大選，預期還有其他人跟進。紐約時報認為，對前總統川普而言，愈多人參與共和黨初選似乎愈好。

德桑提斯的盟友本相信，他參選後可望與川普經營出一對一的局面，但情形看似愈來愈不可能。

前副總統潘斯正在愛阿華州深耕，雖然他還沒宣布要參選，但那對他努力想除掉共和黨目前聲勢領先者很重要。

前新澤西州長克里斯蒂正加緊準備，他的焦點可能放在新罕布夏州。

有新人參選，都會拿走一小批本來可能支持德桑提斯的盟友，潘斯取得愛阿華州的福音教派選民，史考特得到郊區有大學學歷選民的支持，都是如此。另外，新候選人不可能吃到川普的票；川普的基本盤為三成以上的共和黨員，依然強力支持他。

爭取2024共和黨總統提名的非裔參議員史考特，是共和黨選民在川普、德桑提斯之外的另一考量。(路透)
爭取2024共和黨總統提名的非裔參議員史考特，是共和黨選民在川普、德桑提斯之外的另一考量。(路透)

川普 共和黨 愛阿華州

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