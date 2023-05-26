負責對中事務 美副助卿華自強將去職

路透廿四日引述知情人士報導，美國國務院東亞局負責中蒙台事務的副助卿暨中國協調處處長華自強（Rick Waters）將去職。這是繼預定六月退休的副國務卿薛曼後，國務院第二位處理對中國大陸事務的官員異動。

華自強廿四日在內部會議中透露將卸任副助卿，但仍在國務院，並未退休。

路透此前報導，美國國務院為避免影響業以脆弱的美陸關係，而延後對大陸祭出涉及人權侵犯的制裁、出口管制和其他敏感措施，就引述了華自強曾轉寄相關內部指令，以便國務院能專注聚焦二月疑似大陸偵察氣球事件，做出「對等而且拿捏過的回應」。

華自強支持美國繼續對陸交往，並在國務院去年十二月成立中國事務協調辦公室時，擔任首任主管，負責向亞太助卿康達和薛曼彙報。他擔任東亞局副助卿已約兩年。路透及「德國之聲」報導，前述暫緩制裁北京的舉措，令該辦公室的人員士氣備受打擊。