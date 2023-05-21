獲NASA合約 貝佐斯要建載人登月艇

亞馬遜創辦人貝佐斯所屬的藍源太空公司，十九日獲得美國太空總署卅四億美元（約台幣一千零五十二億元）合約，將與波音和洛克希德馬丁公司共組團隊，為阿提米絲探索計畫建造載人登月艇。這架登月艇預定二○二九年派上用場，從繞月艇載送太空人到月球表面。

兩年前，太空總署決定單獨讓馬斯克的太空探索公司以廿九億美元承包登月艇的建造，引起藍源公司抗議，還打官司告太空總署，不過沒告成。

當時，貝佐斯團隊還把標價降低為六十億美元，仍輸給太空探索，因此抗議；另一家參與競標的達尼提斯公司也提出抗議。

但在一些國會議員遊說下，太空總署決定讓第二個團隊承造登月艇。貝佐斯拿到合約後推文說，能夠參與太空總署領導的重返月球壯舉，他深感榮幸。藍源、波音和洛馬共同承造的登月艇取名為「藍月號」。

藍源擊敗達尼提斯和諾斯洛普格魯曼公司合組的團隊，贏得此機會。達尼提斯發言人說，該公司將專注為太空總署提供其他技術。

藍源負責月球運輸業務的副總裁庫魯瑞斯說，該公司將投資比卅四億元更多的資金，研發未來登月所需器材與技術。他說，「今天公布的只是第一步，要把太空人順利送上月球又接回地球，我們還有很多地方要努力。」專家估計總經費可能超過七十億美元。

藍源計畫在太空人坐進登月艇前，會先不斷演習不載人登月。至於運載登月艇的火箭新格蘭號，庫魯瑞斯說已在建造，但尚未試飛。

阿提米絲計畫不但要把人送到月球，還計畫從月球繼續前往火星，所需技術自然非同小可，但若成功，對承包商是莫大的光榮，也是最佳廣告。

太空總署改採「多家並行」策略後，仍由馬斯克的太空探索承造登月艇，由星艦火箭運載到月球軌道，但星艦火箭最近試飛時發生爆炸。