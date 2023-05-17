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美國債務上限持續協商！拜登將「縮短亞洲行」提早返美

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
在美國白宮和國會就如何提高政府債務上限和避免潛在的災難性違約問題進行的談判越來越緊迫的情況下，總統拜登將縮短即將到來的出國訪問、跳過計劃在巴布亞新幾內亞和澳洲停留的行程。路透
在美國白宮和國會就如何提高政府債務上限和避免潛在的災難性違約問題進行的談判越來越緊迫的情況下，總統拜登將縮短即將到來的出國訪問、跳過計劃在巴布亞新幾內亞和澳洲停留的行程。路透

在美國白宮和國會就如何提高政府債務上限和避免潛在的災難性違約問題進行的談判越來越緊迫的情況下，總統拜登（Joe Biden）將縮短即將到來的出國訪問、跳過計劃在巴布亞新幾內亞和澳洲停留的行程。

華盛頓郵報報導，拜登定於17日前往日本廣島參加七大工業國（G7）峰會並於21日返回美國，他最初計劃在日本參加完峰會後前往巴布亞新幾內亞停留，並留在澳洲討論抗衡中國的影響力，不過白宮官員16日表示由於正在進行的談判，拜登可能會縮短行程。

拜登16日在辦公室會見國會領導人之前，國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）對記者指出「我們現在正在重新評估剩下的行程」。據一位不願透露姓名的高級政府官員的說法，這項決定不久之後便正式生效。

據悉，拜登16日下午與國會領導人會面是2人一周內的第次會面，共和黨人要求大幅削減開支以換取提高債務上限，但總統長期以來一直承諾不會就債務上限進行談判，並表示雙方都有責任讓政府借入足夠資金來履行民主黨和共和黨所承擔的義務。不過拜登表示願意在與共和黨人討論債務上限的同時討論支出，這使得共和黨領導人有可能將這2個問題聯繫在一起，但民主黨人堅稱2者應該分開。

此外，拜登部分行程的取消可能會向議員和外界發出信號：他致力於解決問題並避免違約對美國經濟造成災難性影響。

拜登 共和黨 債務

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