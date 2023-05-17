美債務上限談判 麥卡錫說有望本周末前達成協議

美國總統拜登和國會領導人周二（16日）都表示，看好民主黨和共和黨雙方有可能在近幾天內就提高債務上限達成協議，儘管眾議院議長麥卡錫說在與拜登最新一次會晤後，雙方的分歧仍然不小。

拜登周二與麥卡錫、參議院民主黨領袖舒默、眾議院民主黨領袖傑福瑞斯、以及參議院共和黨領袖麥康諾等國會領袖在白宮橢圓形辦公室進行了大約一個小時的會談。

會後大家各自指定了代表負責接下來的磋商。麥卡錫說，助理們的談判最早可能在周二晚間就會展開。他對記者表示，「我們還有很多工作要做，」但是，「有可能在周末之前達成協議。達成協議並沒有那麼難。」

拜登在與麥卡錫等人會晤後也發表談話，他說，「我認為在國會領導人中存在一個壓倒性的共識，那就是，債務違約根本不是選項。」他也強調：「仍有工作要做。」

拜登同時宣布，他周三啟程前往日本廣島參加為期三天的七大工業國集團（G7）峰會，但取消了原定峰會後再前往巴布亞新幾內亞和澳洲訪問的計畫，以便早點返回華府，期待舉債上限的磋商能夠達成協議。

拜登表示，他計劃在廣島G7峰會期間仍然與國會領導人保持「常態談話」，並在回到華府後立即再度會面協商。他說：「總統的性質是同時解決許多關鍵問題。」但他準備縮短亞洲行程，「以便返回與國會領導人進行最終談判。」

麥卡錫指出，拜登正試圖在6月1日之前就債務上限問題達成協議，以解除可能釀成經濟災難的威脅。他認為，周二這場不到一個小時的會議，為今後的對話奠定了基礎，「如果限制未來的開支，我們就可以提高債務上限」。

拜登後來在其他活動場合提到，他相信談判代表將繼續在避免違約方面取得進展。他說，共和黨人拒絕考慮增稅。

留給拜登和麥卡錫達成協議的時間所剩不多。美國財政部長葉倫周一重申，如果不提高債務上限，預計最早在6月1日後就會因現金耗盡而不能支付美國政府債務。經濟學家警告，債務違約很可能會導致經濟急劇下行。

目前的僵局令投資人感到緊張，導致美國公債的保險成本創下紀錄高位。路透/益普索周一完成的一項民意調查發現，四分之三的美國人擔心美國債務違約會給他們的家庭造成重大損失。

舒默周二在參議院表示：「沒有人應該把違約作為人質。這麼做的後果，對美國來說將是毀滅性的」。