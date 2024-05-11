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客家「太平藍」美國展出 獨特染藝驚艷紐澤西

中央社／ 紐約10日專電
台中太平頭汴坑的客家社區工藝太平藍。圖／太平藍染工坊董事長葉晉玉提供
台中太平頭汴坑的客家社區工藝太平藍。圖／太平藍染工坊董事長葉晉玉提供

來自台中太平頭汴坑的客家社區工藝太平藍，今天在紐澤西舉行文化展首場開幕式，透過豐富層次的藝術品展現客家硬頸精神。太平藍3位設計師並示範獨特藍染工藝，吸引多位與會者加入體驗，直呼前所未見。

太平藍在大紐約客家會及紐澤西理工學院的邀請下，5月9日至14日赴紐約舉辦「青色奔龍：紐約工藝文化交流展」，水源地文教基金會董事長葉晉玉今天於紐澤西理工學院主持首場開幕式，介紹太平藍藍染技術及以葉子製成染料的永續理念。

葉晉玉提到，921地震之後，他帶領團隊進駐台中太平頭汴坑服務，當年從社區營造及社區重建一步一腳印，如今發展成為太平客家藍染的社區產業。在太平頭汴坑偏鄉的中高齡工藝師和青年設計師團隊合作下，共創精緻設計的手工藝品。

他說，拚了20年，他將地方產業帶到國際，也為台灣的客家社區及文創產業開出一片天。

談到此行率團隊來美國展出客家工藝，葉晉玉對中央社表示，最主要目的在於完全展現勤儉奮勉的客家精神。展品上的山水圖案，都蘊藏著客家精神及元素，盼所有欣賞者都能體會客家文化之美。

活動現場宣讀總統府秘書長林佳龍賀詞，紐澤西理工學院校長林竹進也出席致詞。林竹進指出，自己的太太是客家人，他過去一直認為客家族群多分布在東南亞一代，這場展覽讓他理解台灣也有客家社群，這是該校首度呈現來自台灣社區的工藝展覽及活動。

主辦單位之一的大紐約客家會會長鍾艾霖則以客家與藍色的連結切入。她指出，早期客家人穿著藍布衫下田農作，上山採茶，白色淺色容易髒，黑色又有忌諱，因此藍布衫成為客家精神的代表。

「藍布衫象徵客家人開墾荒地的歲月裡，客家人堅忍不拔、傳統、刻苦奮發、內斂、固執的個性。『藍染』也成為客家的文化象徵。」

受邀嘉賓包括駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、台灣海洋大學副校長顧承宇、駐紐約台北文化中心主任張惠君等。

張惠君指出，太平藍品牌在國內外獲獎無數，包括2016年新加坡家具家飾展最佳手工藝獎、2017年行政院國家永續發展獎、2021年勞動部國家人才發展獎、2022年教育部社會教育貢獻獎、2023年榮獲文化部工藝中心台灣工藝獎-協作獎。

她並說，葉晉玉長期投入客家社區及文化，貢獻卓著，榮獲全美台灣客家文化基金會2023年度客家台灣文化奬。

首場展覽同時舉辦工作坊，由太平藍3位設計師葉冠磊、江婕妤及詹雅汶，帶領現場觀眾實作及體驗活動。紐澤西理工學院學生拉米雷斯（Ramirez）表示，自己也玩過綁染手創，但是客家藍染工藝更有意思，是前所未見。

客家文化 文創產業 藍染 設計師

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