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卡夫卡逝世百年 故鄉布拉格辦展「數位雄鹿」吸睛

中央社／ 布拉格9日專電

捷克裔德語作家卡夫卡逝世一百週年，故鄉布拉格廣邀國際知名藝術家，舉辦「卡夫卡式」（KAFKAesque）展覽；其中英國藝術家柯里蕭設計的「數位雄鹿」，帶出網路社群霸凌議題，發人深省。

出生於布拉格的卡夫卡（Franz Kafka），被評為20世紀重要的作家之一，他的知名作品《變形記》、《城堡》、《審判》，凸顯人類在現實中經歷的異化與衝突，在台灣均有譯成繁體中文出版。後人以「卡夫卡式」（Kafkaesque）一詞，來形容有如「被迫進入官僚體制的迷宮」，一切變得荒謬且難以掌握。

卡夫卡逝世一百週年之際，布拉格文學之城（Prahaměsto literatury）在卡夫卡的故鄉布拉格舉辦「卡夫卡式」展覽，展出30位國際知名藝術家的作品，其作品靈感來源皆來自卡夫卡。展覽期間，也舉辦文學朗誦、電影放映、音樂會等多項活動。

活動官網指出，展覽聚焦於卡夫卡的作品與當代視覺藝術反思，藉此反映現今處境的複雜性與模糊性，「卡夫卡的作品中提到的存在主義恐懼和個人焦慮，與這個時代高度相關。」

展覽的主要展示品為一隻「數位雄鹿」。雄鹿的創作者是英國藝術家柯里蕭（Mat Collishaw），與策展人厄本（Otto M. Urban）在9日晚間在DOX文化中心討論雄鹿與卡夫卡的文學、視覺藝術的關聯。

柯里蕭提到，卡夫卡若今天還活著，可能會將社群媒體視為迷宮般的網絡，批評社群媒體如《審判》中官僚體制般荒謬，讓人們陷入尋求認可的惡性循環中。

柯里蕭表示，卡夫卡在書中描繪的世界，就如同當今世代的「社群媒體」，每個人都能匿名，彼此變得疏遠，甚至變成「暴民」攻擊他們不喜歡的人。「這個世代在Facebook、Instagram 或 Twitter（推特，社群平台X前身）上寫負面批評是很容易的。」

至於雄鹿具有什麼意涵？柯里蕭解釋，這具擬真大小的雄鹿，背後設置的監控器顯示推特上的即時資訊，以及內容所涉及的程式碼，這些數據會被傳輸到雄鹿身上，進而啟動行動機制。當偵測到推特上有人攻擊特定人物，並散播情緒或仇恨言論，雄鹿會根據言論的辱罵程度開始擺動。

柯里蕭說，「雄鹿如果受到威脅，基本上會做出防禦動作。」因此，當仇恨言論越多，雄鹿就會擺動越多，讓觀者意識到推特上網路暴力的情形。

社群媒體 網路 藝術家

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