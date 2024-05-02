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勞勃狄尼洛加我好友！ 英國精明阿嬤險被詐騙

聯合新聞網／ 綜合報導
奶奶以為是真的勞勃狄尼洛加自己好友，一開始非常興奮。圖擷自太陽報
奶奶以為是真的勞勃狄尼洛加自己好友，一開始非常興奮。圖擷自太陽報

勞勃狄尼洛雖然已經高齡80歲，卻還是十分有魅力。詐騙集團也看準這一點，竟然以勞勃狄尼洛的名義詐騙，要一位英國奶奶花錢買「互動VIP」。奶奶一開始還很興奮，要求對方傳照片證明正身，但也幸好奶奶夠機靈，沒有造成任何財物損失。

據《太陽報》（The Sun）報導，英國一名76歲的奶奶摩根（Gina Morgan）日前在臉書上收到好萊塢巨星勞勃狄尼洛的訊息。對方表示想要跟她聊天，於是奶奶便要對方「傳一張你的照片給我」，對方傳了一張勞勃狄尼洛較年輕時的照片給奶奶，奶奶還說：「這張照片太久了，我想要你現在的照片」。

詐騙集團告訴奶奶，如果她付錢買會員卡，就可以有一些特別的服務。對方要奶奶買最貴的互動VIP會員，要價400英鎊（約16000台幣）。詐騙集團宣稱，如果買了最貴的VIP會員卡，就可以跟勞勃狄尼洛視訊、語音通話，甚至還有機會見到本人。

對方告訴奶奶，自己有很多段「失百」（失敗，詐騙集團拼寫錯誤）的婚姻，所以想要找到一個可以互相了解的人。奶奶說：「我真不敢想像我在跟勞勃狄尼洛傳訊息，但你不是很忙嗎？你應該有更重要的事要做吧？」對方又回說：「我有很重要的事要做，但我想花時間跟粉絲聊天」。

28歲的孫女香儂（Shannon Rich）接受訪問表示，她看到奶奶跟「勞勃狄尼洛」的對話都快笑翻了。奶奶跟她說大明星傳訊息給自己，表現得非常興奮，就連香儂告訴奶奶那不是勞勃狄尼洛本人，奶奶都還不肯相信。不過幸好奶奶覺得怪怪的所以沒有付錢，才沒有造成財物損失。

勞勃狄尼洛 詐騙

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