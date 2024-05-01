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日本石川強震過後4個月 逾4600人仍在避難

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日本能登半島地震今年元旦發生後，至今滿4個月，已知造成石川縣內245人死亡。圖／美聯社
日本能登半島地震今年元旦發生後，至今滿4個月，已知造成石川縣內245人死亡。圖／美聯社

日本能登半島地震今年元旦發生後，至今滿4個月，已知造成石川縣內245人死亡。儘管愈來愈多災民移居到臨時住宅，石川縣政府表示，截至4月30日仍有4606人在避難所生活。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣今年1月1日發生測得最大震度7的強震，石川縣政府指出，地震至今造成縣內245人罹難、1196人受傷、3人失蹤，而罹難者中也包含疑似為「災害關聯死」的15名亡者。

關於屋損部分，石川縣內包含全倒、半倒、部分受損等受災的住宅高達7萬8568棟，其中逾1成的8142棟為全倒。

從各地區來看的話，輪島市受損建物達1萬4816棟、七尾市1萬3597棟、珠洲市7375棟、能登町6519棟、志賀町6247棟等。

位於災區的臨時住宅工程正在進行，到4月之前，約3300戶已經完工，而這個數字已超過石川縣政府估計的一半。

縣府估算災區所需的臨時住宅數量為6421戶，截至4月30日前約3300戶已完工，並預計5月中旬搭好約7成的4500戶，6月蓋好約8成的5000戶，8月前搭建好所有臨時住宅。

石川縣政府表示，截至4月30日，以珠洲市與輪島市為主的地區，約3780個家戶持續停水。朝日電視台報導，珠洲市全境幾乎還是處於停水狀態。

此外，除了部分地區，縣府預計5月中旬能解決停水狀況。石川縣府原本有意在4月前解決大多數地區的停水問題，不過淨水廠、管線的受損程度比預期中的嚴重，因此修復作業需要更長的時間。

報導指出，日本當局之後要如何營造環境以利災民重拾生活，依舊是個課題。

地震 強震 日本

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