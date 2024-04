英媒：政府擬5月中旬後宣布學生簽證緊縮新措施

英國媒體報導,移民諮詢委員會(MAC)訂5月中旬完成檢視英國的畢業生簽證(Graduate visa)制度和實施情況,預計政府將在收到相關報告後,宣布新措施緊縮畢業生簽證。

現行畢業生簽證制度允許留學生在取得學位後,合法居留英國至少2年(博士生可達3年),不受專業能力門檻限制,也不要求就業。MAC是獨立的諮詢機構,受政府委託檢討政策並提供建議。

親執政黨保守黨的「泰晤士報」(The Times)援引官方消息來源報導,政府目前考慮的選項包括將取得學位後的合法居留年限由2年縮減為1年或6個月,甚至完全廢除此一合法居留管道。

消息人士指出,有越來越多外籍人士在利用學生、工作和一般訪客(visitor)簽證合法入境英國後,轉而申請庇護,藉機延長在英國的時間。部分以往會選擇經英吉利海峽(English Channel)偷渡至英國的非法移民,也轉而利用學生簽證等合法途徑入境英國。

「泰晤士報」報導,移民案件上訴終審法庭「上級審裁庭」(Upper Tribunal)的紀錄顯示,迄今已有數百件案例為外籍人士利用學生簽證入境英國,隨後藉由申請庇護或其他人權保護措施,免於遭驅逐出境。

受英國法規及「歐洲人權公約」(ECHR)限制,申請人在上訴和重新申請庇護期間,不得被驅逐出境。

英國發行量最大的右派小報之一「每日郵報」(Daily Mail)近日援引內政部內部資料報導,至2023年3月止的一年期間,有高達2萬1525件庇護申請是來自憑簽證合法入境英國的外籍人士,數量為2003年以來最高,且年增長率高達154%。

其中,學生簽證是最常被利用的管道,占比近這類案件3成。「每日郵報」昨天進一步報導,超過1/3這類在入境後接續申請庇護的學生是透過5所大學及1家教育機構取得簽證,總數達2195件。

這5所英國大學院校的相關個案數,由多至少依序為朴茨茅斯大學(University of Portsmouth)、德蒙福特大學(De Montfort University)、赫特福德大學(University of Hertfordshire)、考文垂大學(Coventry University)、創作藝術大學(University for the Creative Arts)。

關於學生簽證規定將有何變化,英國內政部表示,將仔細考慮MAC的研究結果,目前不宜先入為主預測任何結論。

主責高等教育事務的教育副大臣豪爾(Luke Hall)昨天在國會答詢表示,採取措施以預防任何潛在簽證濫用行為並維護英國高教體系品質,是正確的作法。

他說,國際學生確實對英國的教育體系有重要經濟和文化貢獻。政府相信,在公平、強健的移民政策、以及維持英國作為國際學生首選目標的地位之間,有可能取得平衡。

另一方面,英國內政部今天表示,今年1月生效的新規定成功大幅縮減隨國際學生居留英國的家屬人數,減幅達近80%。此外,今年1月至3月的學生簽證申請數也較去年同期減少逾2萬6000件。

今年1月起,多數國際學生已不得為家屬申請居留簽證,也不得在完成學業前轉換簽證種類。內政部表示,這有助打擊「販售移民服務、而非教育服務」的機構。