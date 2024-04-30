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日本空屋續增！空屋數達900萬戶、空屋率13.8%雙創新高

中央社／ 東京30日綜合外電報導
日本總務省今天發布住宅及土地統計調查，截至2023年10月1日，日本空屋數高達900萬戶，比上一次調查增加51萬戶，占住宅總數13.8%，空屋數及空屋率雙創統計以來新高紀錄。情境示意圖。圖／ingimage
日本總務省今天發布住宅及土地統計調查，截至2023年10月1日，日本空屋數高達900萬戶，比上一次調查增加51萬戶，占住宅總數13.8%，空屋數及空屋率雙創統計以來新高紀錄。情境示意圖。圖／ingimage

日本總務省今天發布住宅及土地統計調查，截至2023年10月1日，日本空屋數高達900萬戶，比上一次調查增加51萬戶，占住宅總數13.8%，空屋數及空屋率雙創統計以來新高紀錄。

共同社、日本經濟新聞報導，總務省今天發布的數字為速報值（尚未經修正及驗證就立即公布的數字），預計今年9月左右公布確定值。

根據調查，截至2023年10月1日，日本空屋率為13.8%，比前一次在2018年的調查上升了0.2個百分點。

空屋增加地區主要集中在人口日趨減少的地方，而人口減少原因則是受到少子女高齡化所影響。報導指出，空屋若疏於管理，恐有倒塌、破壞景觀與影響治安之虞。

總務省統計，扣除出租、轉售與作為別墅之用等空屋，截至2023年10月1日，長期無人居住且被置之不理的閒置空屋多達385萬戶，比2018年增加37萬戶；閒置空屋的空屋率也較2018年成長0.3個百分點，來到5.9%。

回顧過去20年，2023年閒置空屋數是2003年的約1.8倍。

另一方面，雖然日本人口持續減少，但2023年住宅總數仍比2018年增加261萬戶，達到6502萬戶，主因獨居生活人數成長，造成日本家戶數量持續增加。

總務省從1948年起每5年實施一次住宅土地統計調查。

獨居 高齡化

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