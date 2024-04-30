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多倫多6月首辦「大玩音樂美食祭」 連3天秀台灣

中央社／ 多倫多30日專電

多倫多台灣電影節、台商會及台灣同鄉會今天聯合宣布，6月21日至23日將在多倫多首度舉辦「大玩音樂美食祭」，藉著台灣音樂、文化和美食，爲弱勢、平權、LGBTQ出一分力。

多倫多台灣電影節、多倫多台商會及多倫多台灣同鄉會等主辦單位表示，「大玩音樂美食祭」（PLAYTaiwan Music and Food Fest）將在北約克拉士曼廣場（Mel Lastman Square）舉行，是多倫多歷來首見以台灣音樂節爲主軸的活動，將有台灣頂尖音樂人遠道而來，可望吸引逾8萬人次參與。

這項大型台灣文化藝術免費活動希望能在6月同志驕傲月（Pride Month），藉台灣音樂、文化和美食，在加拿大最大城市多倫多，爲弱勢、平權、LGBTQ出一分力。

一連3天的「大玩音樂美食祭」重點節目包括：6月21日「大玩爵士夜」，將由21人組成的當地爵士樂團Metro BIG Band演出西洋爵士樂和少數改編自國語流行歌曲的爵士樂曲。

6月22日開幕式將有台加2地重要嘉賓出席，緊接著「大玩電影院」將播映台灣導演魏德聖經典作品「海角七號」。

6月23日「愛之日常音樂節」（A+ Love MusicFestival）最早是在2018年由黃韻玲、陳建騏、郭子（郭蘅祈）等眾多台灣藝人發起響應「世界愛滋日」的音樂節活動。

今年第6屆「愛之日常音樂節」預定到場演出的台灣藝人除3位發起人外，還有萬芳、HUSH、Crispy脆樂團、洪佩瑜、「恐龍的皮」等，多位金曲獎得主準備協力無間斷演出6小時，讓台灣這些年在流行音樂、同婚、多元文化、關懷愛滋的努力，透過音樂節與世界接軌交流。

主辦單位預計「大玩音樂美食祭」總人流將逾8萬人次，也希望藉此機會向加拿大人介紹台灣品牌。現場的「大玩市集」（Taiwan Pride Market）將有超過70個攤位，除了多倫多本地餐飲及文創品牌參與，還請到不少台灣知名品牌從台灣前來參與，介紹台灣最新潮的飲食文化。

多倫多 美食 音樂

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