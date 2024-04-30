總資產上億！9旬醫師爸突告知「有70歲哥哥」 2子急找專家擬遺囑

為了避免子孫日後紛爭，有些人會在生前擬定遺書、交代後事。最近有日媒報導，一位90歲的前開業醫師，在妻子辭世後身體便每況愈下，當他的2個兒子向父親提起繼承相關事宜時，父親卻突然向他們坦言「我跟你們的媽媽是再婚，在這之前其實還有一個兒子」，讓2人當場傻眼。而他們為免日後引起財產糾紛，也緊急向專業人士尋求協助。

據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，60多歲的受訪者山田太郎與二郎（皆為化名）為兄弟，其父為高齡90歲的前開業醫師。太郎表示，父親直到去年都還在自家診所執業，後來因負責診所行政的母親去世，他才停止看診，目前一個人住在與診所合建的老家，身體情況與母親生前相比明顯虛弱不少。

看著父親日漸虛弱，兄弟兩人有些不安，便戰戰兢兢地與父親討論繼承事宜。太郎表示，「去年母親過世後，因為名下只有2千萬日圓（約新台幣415萬元 ）左右的存款，不需繳納遺產稅，當時便交由父親完成繼承手續」。然而，父親名下光是不動產就有老家附設的診所、診所旁的停車場、位於輕井澤的別墅；存款方面雖不確定有多少，但恐怕免不了大筆的遺產稅。

為了盡可能地節稅，兄弟2人向父親請教了財產細節，得知其總資產約為5億日圓（約新台幣1億3百萬元），但因為母親生前的妥善安排，2人似乎不需繳納太多稅金。

然而，父親在解釋完名下資產後，突然低下了頭、眼眶似乎還泛著淚水，兄弟2人以為是遺產問題使他很受傷，但父親接著表示，「我有件事，不得不向你們道歉」。

隨後父親坦言，「我跟你們的媽媽是再婚，在這之前其實還有一個兒子」。在父親大學時，因當時的女友懷孕了，兩人便決定結婚，但在小孩出生前便因故離婚，當時父親向祖父母借錢，一次付清了所有贍養費，之後便斷了聯絡，更不清楚小孩現況如何。

不過，即使沒有聯繫，對方仍具有繼承父親遺產的資格，為了避免日後造成財產糾紛，太郎二郎決定向專家尋求建議，最後在稅務顧問的幫助下，替父親擬好了遺囑。

遺囑內容寫明，父親的財產全由太郎、二郎兩人繼承，雖然仍有特留分的問題存在，但只要透過轉移不動產及其他手續，便能最大程度地保障資產，2兄弟也就此放下心中的大石頭。