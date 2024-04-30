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波蘭反對黨將於歐洲議會選舉拒絕綠色協議

中央社／ 華沙29日專電

波蘭反對黨法律正義黨（PiS）黨主席卡欽斯基，在上週的黨代表大會中呼籲民眾支持歐盟議會候選人薩留斯-沃爾斯基，由他代表波蘭成為歐洲議會中拒絕綠色協議（GreenDeal），讓波蘭人保有自己的主權。

他同時強調，薩留斯-沃爾斯基（Jacek Saryusz-Wolski）將成為反對歐盟條約改革、反對強制接受移民，以及反對使用歐元等議題的代表人物，讓波蘭人民的主權回歸在波蘭人民手上。

波蘭新聞社（PAP）報導，卡欽斯基（JarosławKaczyński）表示，綠色協議威脅了波蘭農業，導致更高的能源價格、企業營運成本和運輸費用。但其他政黨的政客批評他們，指出PiS總理在執政時是同意並簽署綠色協議的政黨，現在因為歐洲議會即將選舉代表，加上波蘭農民的抗議，使他們開始改變風向。

根據波蘭筆記報導，當布魯塞爾2021年在制定綠色協議時，法律正義黨認為拒絕這份專案，將意味著波蘭會在歐盟內部被邊緣化，同時也為了得以推動歐洲向前發展，因此決定參與。

在外交政策方面，由圖斯克（Donald Tusk）領導的新政府近日與歐盟簽訂移民條約，推翻過去法律正義黨反對的歐盟移民政策。卡欽斯基認為這將破壞波蘭的主權與獨立，波蘭將被動地接受歐盟所給予的移民，使波蘭變相遭受外部統治。

卡欽斯基也申明他反對歐盟條約改革。根據更新歐洲（Renew Europe）網站，過去歐盟成員國都有權可以反對任何歐洲議會的法案，但新制度要推動的是，議會決策只需要獲得2/3的成員國支持，而這些會員國所代表的人口數據須達到50%即可通過，即使任何一個成員國反對也無效。這將導致大國的力量主導整個歐盟，小國家將永遠沒有話語權。

在使用歐元貨幣方面，卡欽斯基認為一旦波蘭使用歐元，過去法律正義黨執政時所購買的黃金都將進入歐洲中央銀行，這將更導致波蘭在貨幣政策的主權喪失，而歐盟成為波蘭採用歐元的既得利益者。

他強調，沒有自由就沒有波蘭，他重申他們的團隊將充滿信心地參與選舉，捍衛波蘭的價值觀和利益。

歐盟 波蘭 移民

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