快訊

趙春山：現在是兩岸對話最好時機應把握 但一切要等賴清德決定

日圓創34年新低！哈日族迎來0.20低匯價 換新台幣5萬現省2張迪士尼門票

MLB／大谷翔平邀一壘審做《七龍珠》慶祝動作 慘遭無情拒絕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假借出差到巴黎看奧運？高盛使出這一招杜絕員工自肥

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
希臘在26日舉行聖火交接典禮。聖火將一路傳往夏季在巴黎舉行的奧運。路透
希臘在26日舉行聖火交接典禮。聖火將一路傳往夏季在巴黎舉行的奧運。路透

一些高盛集團員工正規劃要在巴黎開會，順便觀賞奧運比賽，不過，高盛集團正盯緊這樣的行為。

高盛集團已經向員工發出電子郵件，任何在7月24日至8月14日期間要到巴黎出差的人，必須先向財務部門取得核可。主管們的目標，是要杜絕銀行員工藉由開會之名，參與體壇盛事巴黎奧運，卻由公司承擔部分費用。

高盛發言人表示，與往屆奧運一樣，公司要求員工有效管理支出，並確保在巴黎奧運會期間與針對客戶的公司贊助活動互相配合。

奧運和其他知名盛事通常會成為企業招待客戶和員工的活動背景，但也為員工帶來「湊一腳」的機會，而銀行為了控制成本，正緊盯這樣的行為。

根據巴黎觀光局的資料，巴黎奧運在今夏有望吸引超過1,500萬名旅客和體育愛好人士前來。光是這次的奧運開幕典禮，預料會吸引30萬人參加，屆時各國參賽隊伍將沿著巴黎塞納河遊行。

客戶 巴黎奧運 財務

延伸閱讀

擊劍／兒時奧運國手夢想成真 陳弈通打下巴黎門票

《艾蜜莉在巴黎》第四季跟巴黎奧運有什麼關係？《艾蜜莉在巴黎4》今年上線？劇情走向、新角色加入一次看懂

稱奧運申辦踴躍 國際奧會主席：史上最熱烈

資格賽落選也沒關係 IOC將邀請巴勒斯坦運動員出戰巴黎奧運

相關新聞

恐懼從未遠離：阿根廷世紀大審的珍貴影像紀錄

「永不再犯！（¡Nunca más!）」1985年的阿根廷，方脫離獨裁軍政府的統治第2年，在民選總統阿方辛（Raul Alfonsin）的推動下，從1976軍事政變至1982年馬島戰爭（英國稱為福克蘭戰爭）之間，統治阿根廷的三屆軍政府當中9名要員進行審判，當中包括發動政變的陸軍司令魏德拉將軍（Jorge Videla）。

打工仔變社長！「CoCo壹番屋」22歲女員工 入職8年將接掌公司

經營群馬縣、神奈川縣等25間「CoCo壹番屋」，以及「拉麵大戰爭（ラーメン大戦争）」等餐飲分店的企業「SkyScraper」，打算在5月破天荒讓年僅22歲的諸澤莉乃擔任社長，期許打造不被年齡和雇用型態拘束的職場環境。

假借出差到巴黎看奧運？高盛使出這一招杜絕員工自肥

一些高盛集團員工正規劃要在巴黎開會，順便觀賞奧運比賽，不過，高盛集團正盯緊這樣的行為。

批學生一窩蜂搶進台積電熊本廠「只是半吊子」 東大教授更推這間台廠

台積電在日本熊本縣菊陽町設廠，成為近來台日工商業界的熱門話題。由於設廠帶來大量工作機會，有許多日本相關科系的學生，紛紛前往台積電日本廠求職。但看在日本東京大學工學部教授竹內健眼裡，卻認為學生應該直接挑戰台廠，掌握技術核心。

白血病男童見藍寶堅尼難忘懷 母發文尋車主結局暖心引淚

不少男生都對跑車情有獨鍾，馬來西亞1名男童患有白血病，日前於路上看見1輛黃色藍寶堅尼（Lamborghini）超跑，很感興趣拍下照片，…

您的小貓請查收！美喵星人鑽紙箱「被退貨」 6天奇蹟倖存返家

英國廣播公司（BBC）報導，美國猶他州一隻三花貓鑽進主人準備退貨的亞馬遜箱子從此失蹤，主人發出廣大協尋，瘋狂找貓將近一周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。