假借出差到巴黎看奧運？高盛使出這一招杜絕員工自肥

一些高盛集團員工正規劃要在巴黎開會，順便觀賞奧運比賽，不過，高盛集團正盯緊這樣的行為。

高盛集團已經向員工發出電子郵件，任何在7月24日至8月14日期間要到巴黎出差的人，必須先向財務部門取得核可。主管們的目標，是要杜絕銀行員工藉由開會之名，參與體壇盛事巴黎奧運，卻由公司承擔部分費用。

高盛發言人表示，與往屆奧運一樣，公司要求員工有效管理支出，並確保在巴黎奧運會期間與針對客戶的公司贊助活動互相配合。

奧運和其他知名盛事通常會成為企業招待客戶和員工的活動背景，但也為員工帶來「湊一腳」的機會，而銀行為了控制成本，正緊盯這樣的行為。

根據巴黎觀光局的資料，巴黎奧運在今夏有望吸引超過1,500萬名旅客和體育愛好人士前來。光是這次的奧運開幕典禮，預料會吸引30萬人參加，屆時各國參賽隊伍將沿著巴黎塞納河遊行。