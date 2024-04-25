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在噴水雕像前拍「假裝尿尿照」...柬埔寨網紅惹眾怒遭警約談 急發影片道歉

中央社／ 河內25日專電
柬埔寨一名網紅在貢不省新地標「噴水海馬雕像」前，利用視覺錯位擺出尿尿姿勢並上傳影像，激怒當地民眾和警方。圖／擷自臉書
柬埔寨一名網紅在貢不省新地標「噴水海馬雕像」前，利用視覺錯位擺出尿尿姿勢並上傳影像，激怒當地民眾和警方。圖／擷自臉書

柬埔寨一名網紅近日在貢不省新地標「噴水海馬雕像」前，利用視覺錯位擺出尿尿姿勢並上傳影像，激怒當地民眾和警方。網紅見風向不對，立即移除畫面，今天下午到警局說明後，還錄製影片公開道歉。

在YouTube擁有超過70萬人追蹤的柬埔寨網紅SantaKH近日在貢不省（Kampot）噴水海馬雕像前留影，只見他爬上水泥圍欄、挺著腰，將後方的海馬雕像噴水處對準自己的生殖器，利用視覺錯位營造出宛如正在排尿的畫面。

畫面迅速在柬埔寨社群網站上瘋傳，「丟臉」、「噁心」、「太超過了」等批評湧入，引來貢不省警方注意。貢不省警方今早約9時在臉書（Facebook）發文並附上截圖，要求SantaKH立刻將這些影像刪除。

SantaKH今天下午前往貢不省警察局說明，根據警局臉書，SantaKH到警察局之後立刻承認錯誤，警方利用機會教育他要有正確、符合道德的行為舉止，SantaKH晚間還在個人臉書上發布一段2分多鐘的道歉影片。

這座噴水海馬雕像是貢不省的最新地標，4月10日才剛舉行揭幕典禮，貢不省省長毛拓寧（MaoThonin）當時還說，貢不是吸引國內、外遊客的重要旅遊目的地，這座噴水海馬雕像將成為一個新的旅遊景點。

不過有新加坡媒體認為，柬埔寨這座噴水海馬雕像和新加坡的魚尾獅雕像十分相似，儘管噴水海馬雕像沒有魚尾也沒有獅頭，但高8公尺和魚尾獅雕像差不多，且都從嘴裡噴出水來，兩者很容易被聯想在一起。

柬埔寨近來陸續有國內、外旅客在恣意拍照、錄影上傳網路後出事。越南TikTok網紅許國英（Hua QuocAnh）去年11月身穿泰國服裝在吳哥窟拍片並說：「哈囉，泰國」，挑動柬、泰領土爭議敏感神經，個人TikTok帳號立刻被鎖住。

此外，台灣網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）今年2月在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）直播探險，最後因直播影片造假，觸犯柬國刑法的煽動製造社會動亂罪遭判兩年，目前正在柬國服刑。

柬埔寨 網紅

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