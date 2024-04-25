把水都當成主題樂園？威尼斯居民砲轟市政當局向一日遊旅客收入城費

義大利威尼斯醞釀已久的一日遊旅客入城費25日正式生效，但當地居民指控市政當局，將著名的「水都」改造為「主題樂園」。

衛報報導，威尼斯是世上第一個制定入城費機制的主要城市，收取5歐元（約175台幣）入城費，意在藉由減少一日遊旅客，保護威尼斯免於過度旅遊的影響。同時，根據市長布魯納羅的說法，要讓這座登上聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄的城市，再次「適於居住」。

不過，數個居民委員會和協會已策畫抗議，認為入城費絲毫無助於解決問題。居民維權組織「Venessia.com」領導人塞基說，「我可以跟你講，幾乎整個城市都反對」。他說，「你不能對一個城市徵收入城費，他們正做的一切就是把城市改造成主題樂園。對威尼斯來說，這是一個壞形象。我是說，我們在開玩笑嗎？」

威尼斯市議會表示，已有5500人登記了義大利國定假日的25日門票，光第一天就為市庫帶來了27500歐元（約96萬1368台幣）。儘管布魯納羅否認此舉是要賺錢，卻也允諾入城費制度如果成功，就會削減居民的地方稅。

雖然有些人已經接受了入城費，但住房協會「ASC」領導托尼內洛指出，「他們以為這個措施會解決問題，卻沒有真正理解大眾旅遊對威尼斯這樣城市的後果」。

托尼內洛告訴記者，「首先，5歐元費用無助於遏阻觀光客，其實一日遊旅客不是問題所在，可負擔住房短缺才是問題。我們需要的是幫助居民的政策，例如制定限制Airbnb等網站的條例」。

文化和社會權利協會「Arci」的威尼斯分部表示，將在入城費生效首日向遊客分發「象徵性護照」，以強調入城費在限制自由遷徙方面的「可疑憲政合法性」，並指這筆費用無助於遏制大眾旅遊，同時形成「不同類型遊客之間的不平等待遇」。