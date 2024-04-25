震後療傷 台灣辦繪畫比賽助土國災區孩童走出陰霾

土耳其去年2月發生強震，台灣送暖不間斷，為鼓勵災區孩童展開新生活，駐土耳其代表處與土耳其台灣商會近期合辦繪畫活動，提供孩童發揮創意的舞台、一掃陰霾，獲聯合國兒童基金會肯定。

駐土耳其代表處23日發布新聞稿表示，近期與土耳其台灣商會合作及委託土國社會發展與援助動員協會（ASAM）以「我的夢想」及「我眼中的台灣」為主題，鼓勵災區孩童參與繪畫比賽，盼畫出夢想、展望未來。

駐土耳其代表黃志揚說，本次活動收到逾1200份畫作，孩童的作品不僅展示無窮想像力和創造力，也讓外界看到災區孩童儘管遭逢天災劇變，依舊仍保有純淨心靈。

黃志揚表示，土耳其去年2月6日發生規模7.8強震後，代表處運用台灣人民捐贈的700萬美元，辦理5個重災區「土耳其震災災區教育復原計畫案」，包括設立50個共配有850台電腦的組合屋教室，6個共配有126台電腦的行動教室，並向大專院校及政府單位捐贈995台電腦。

來自哈泰省（Hatay）的9歲孩童莎卡莉說，非常謝謝台灣對土耳其的援助，並給了災區所有人希望，因此她在作品中畫了一個沙漏，背景塗成黑色，代表著雖然地震帶來黑暗，但隨著時間像沙漏一樣流逝，會迎來希望。

聯合國兒童基金會土國南部區域辦公室表示，感謝台灣對災區兒童教育及心靈輔導工作的支持與付出，並肯定駐土耳其代表處與台灣商會合作舉辦繪畫比賽的用心。