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野生動物到都市搶食 人畜衝突益加劇

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
海鷗為都市常見的動物，能見到它們翻找垃圾桶、搶奪民眾手上的食物。（Photo by Steve on Flickr under C.C. License）
海鷗為都市常見的動物，能見到它們翻找垃圾桶、搶奪民眾手上的食物。（Photo by Steve on Flickr under C.C. License）

狒狒、鬣狗、海鷗、土狼或狐狸紛紛闖入大都市，翻找垃圾桶、搶奪民眾手上的食物，隨著都市化擴張，人畜衝突也在升溫！專家表示，隨著城市發展、氣候變遷，動物生存空間不斷被壓縮，社會也應該思考人類與動物共同生活的「城市生態學」。

動物都市探險記

BBC》報導，隨著各國都市化不斷擴張，人類生活的都市與自然環境之間界線也愈來愈模糊，如今有愈來愈多野生動物到都市翻找垃圾桶、闖入民宅尋找食物，造成更多人畜的衝突事件。

如紐約市有時能見到土狼遊蕩，尋找包含雞、豬、牛肉等的食物。專家警告，在城市生活的土狼身上常攜帶著更多寄生蟲與細菌，也常出現侵略性行為，對民眾安全造成風險。近期人類受到熊襲擊的事件也逐漸增加，更數度闖入民宅。

人畜應設法共存

衛報》報導，瑞典農業科學食肉動物研究員查普隆指出，「我們往往才是土地的掠奪者，侵犯了野生動物的棲息地」，愈來愈多學者開始討論「城市生態學」的可能性，即探討人畜共同生活的可能性。

研究也發現，至1995年至2015年間，城市蝴蝶數量下降了69%，而農村地區則下降了45%，這些昆蟲正在遭受城市發展、污染加劇與氣候變遷日益嚴重的影響，那麼較大的動物也會受到同樣的影響。

查普隆表示，動物之所以進入城市，不僅更容易取得食物，也減少天敵的威脅，如許多鹿群進入都市就是為了迴避狼群。他指出，動物也能夠慢慢理解人類活動，如避免人類交通高峰的時間，使得人類與動物共同生活的可能性愈來愈高。

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垃圾桶 寄生蟲 氣候變遷

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