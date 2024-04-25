遊韓小心！梨泰院陌生男突送「巧克力」 誤食恐被撿屍

疫情解封後，許多台灣人迫不急待安排出國旅程，其中日、韓兩國最受歡迎。據韓媒「News 1」報導，南韓一名女YouTuber在首爾梨泰院開直播時，突然收到一塊詭異的巧克力，並在其上面發現一個孔洞，嚇得她趕緊呼籲「大家在梨泰院要小心一點」。

報導稱，一名南韓女YouTuber在首爾梨泰院開直播時，突然有名外國人上前搭訕，並給她一塊巧克力，女直播主則向對方表示感謝。後來，有觀眾提醒「巧克力怪怪的」，女子便拿起巧克力仔細檢查，結果竟在上方發現一個孔洞，於是趕緊向粉絲們說明。

報導指出，巧克力洞孔附近呈現出與一般巧克力不同的顏色，該女直播主懷疑對方故意往巧克力裡面注射不明物質，於是她呼籲觀眾「如果真的吃了，就出大事了，你們在梨泰院也要小心點」。

影片一出，不少南韓網友表示，「應該報警，給警察看巧克力上的注射器痕跡」、「我幫妳報案！」、「差點出大事了」。報導表示，近期南韓國內將毒品偽裝成糖果的情況增加，因此需多多注意。 南韓一名女直播主收到陌生巧克力，而上面竟出現詭異洞孔。圖／擷自YouTube「빛나는가경이」

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