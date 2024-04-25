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若轉世會在何處？達賴喇嘛：與印度淵源深

中央社／ 達蘭薩拉25日專電

藏人精神領袖達賴喇嘛昨會見媒體參訪團，被問及若轉世可能會在何處時，並未明確回答，但稱他與印度有很深的淵源，在智慧上也是受到那爛陀傳統的滋養。

達賴喇嘛昨天在印度北部山城達蘭薩拉（Dharamsala）大昭寺的住所外，會見了包括中央社記者在內的一支5人媒體參訪團。

在短暫交談中，達賴喇嘛表示，他一生大部分的時間是居住在印度，雖然身體是西藏人，但在精神上卻受到擁有千年歷史的那爛陀（Nalanda）傳統所滋養。

達賴喇嘛說：「我是那爛陀傳統的追隨者，這是發源自印度的傳統，所以我也保有印度思維。」

達賴喇嘛是被媒體團記者詢及轉世問題時，作此答覆。

那爛陀是古印度地名，曾是古印度東部佛教最高學府和學術中心，學風專注於透過思辯來習得知識，尋求長久幸福與平靜，並透過內在價值的發展，實現人類的繁榮。

達賴喇嘛曾於2011年9月發表聲明，稱將於90歲時決定是否轉世，明年7月6日即達賴喇嘛的90歲華誕。

有觀察人士擔憂，一旦達賴喇嘛圓寂，流亡藏人將因失去精神支柱及領導中心而分崩離析，中國也將插手達賴喇嘛繼承者事宜，以控制藏人及一舉解決西藏問題。

另一方面，西藏流亡政府最高行政領導人（司政）邊巴次仁（Penpa Tsering）昨天會見媒體參訪團時表示，西藏流亡政府現階段正聚焦於達賴喇嘛明年90歲華誕的慶祝事宜，而非轉世議題。

邊巴次仁補充，達賴喇嘛健康狀況良好，即使是現在的89歲高齡，牙齒仍完好無缺。

達賴喇嘛曾表示，他將住世到113歲。

目前估計有14萬藏人居住在海外，其中有8萬多人是在印度和尼泊爾；由於中國加嚴監控邊界，近年來從西藏逃來印度或尼泊爾的藏人，已減少至每年不到100人。

印度 西藏 達賴喇嘛

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