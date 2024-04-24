如廁時疼痛難耐…妙齡女奔醫院求救 醫師竟冷回：知道什麼是Google嗎？

據《每日郵報》報導，英國一名20歲女子比安卡·帕杜拉留（Bianca Padurariu）身體不適長達兩年，如廁時疼痛難耐，連性生活都受影響，然而當她到醫院求助時，醫師竟反問她「妳知道有個東西叫做Google嗎？」

報導指出，帕杜拉留2021年發現身體出狀況，「每當我喝水，大概五分鐘後就要上廁所」。她於是先去全科醫院檢查，檢驗結果顯示是病毒感染，並讓她服用抗生素。但過了五天後，症狀依然沒有消失，因此帕杜拉留做了尿液檢查，也再度被要求服用抗生素。然而兩次的抗生素治療都沒用，「一切都沒有改變，所以我要求轉診」，但醫院卻表示除非檢測結果呈陽性，否則不能這樣做。

在接下來的兩年間，帕杜拉留每天都要跑廁所10到15次，「當我小便時會有燒灼感，而且一喝水就要去廁所」。除此之外，病痛也影響了她的性生活，「因為太痛苦了，所以我拒絕跟男友上床」；兩人曾一度想嘗試，但最後不得不停下來。最終，帕杜拉留只能去私人醫院的婦科就醫，約花費700英鎊（新台幣約2萬6千元）。

婦科醫生表示她患有復發性泌尿道感染，也有子宮內膜異位症的跡象，而且認為她的腎臟可能受損。但由於私人醫院的回診費用太高昂，帕杜拉留後來選擇到倫敦西南部的瑪麗皇后醫院（Queen Mary's Hospital）就醫。該家醫院的泌尿科醫生告訴她要喝大量蔓越莓汁和水，然而情況並未因此好轉。

當帕杜拉留回診告知醫生方法無效，並詢問是否可以多做檢測時，對方卻說沒辦法。當她繼續詢問有關每次小便時仍然有灼熱感的問題，該名醫生卻回道，「妳知道有個東西叫做Google嗎？」、「妳可以在那裡找到答案」。帕杜拉留含淚離開醫院，她對英國國家醫療服務系統不再寄予希望，「我仍不確定到底是什麼樣的感染，痛苦還是沒有消失，所以我想知道病情是不是很複雜，我很傷心，我的狀況一點都不好！」

帕杜拉留目前正在為私人治療籌款，而據報導，聖喬治國民保健服務醫院（St George's NHS Hospital）的發言人也對此事做出回應，「對於帕杜拉留女士的經歷讓她感到不悅，我們深表歉意」、「我們非常認真地對待所有問題，也與帕杜拉留女士討論了她的事情，並歡迎她再來預約看診」。