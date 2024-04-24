越南憂缺電 調度數千柴油發電機增加向中國購電

越南即將步入5月高溫期又逢經濟回暖，用電量預計較去年增加13%。為了防止停電惡夢重演，越南研擬借用數千部柴油發電機應對，並且增加向中國、寮國購電。

越南民智報（Dan Tri）報導，越南工商部指出，今年第1季經濟強勁復甦，電力需求增高。國有越南電力集團（EVN）統計顯示，今年前3個月，EVN商業發電總量超過620億度，較2023年同期增加超過11%。

隨著第1季用電量增加，越南工商部對2024年全年越南各電廠發電量及進口電力做出修正，估計將較2023年底的規劃多出40億度，總計將達到逾3100億度。

越南工商部4月20日在政府例行記者會表示，今年5月至7月旱季用電量將大幅成長，可能增加13%，比原先預估成長9.6%高出許多，光是北越地區就預計比去年同期多出17%，創下紀錄新高。

越南今年前3個月水文條件不佳，仰賴火力發電尤其是燃煤發電來滿足需求，同時加強中南部的電力北送。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，EVN也計劃借用數千部柴油發電機，以便在緊急情況下補充用電。而透過合作，北越地區大概有2718部備用柴油發電機可供調度。

此外，EVN也已經和中國談判洽購18億度的電，比原定計畫增加近7億度，並繼續和寮國磋商增加電力進口。

越南今年第1季經濟成長率達5.66%，為2020年以來同期紀錄新高；然而，缺電問題讓部分外資對於是否加碼陷入長考。越南總理范明正（Pham Minh Chinh）近來屢次公開喊話，不讓缺電問題影響工業生產與人民生活。