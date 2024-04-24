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34歲低薪男曾考上早稻田大學 後悔「做了這事」存款歸零

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名34歲的男子曾考進早稻田大學主修哲學，但他沉迷於賭博，導致他往後過著頹廢的生活。示意圖／Ingimage
日本一名34歲的男子曾考進早稻田大學主修哲學，但他沉迷於賭博，導致他往後過著頹廢的生活。示意圖／Ingimage

擁有高學歷令人羨慕，但不好好把握優勢往往會跌入深淵。日本一名34歲的男子曾考進早稻田大學主修哲學，但他沉迷於賭博，導致他往後過著頹廢的生活。

根據日媒《日刊SPA！》的報導，34歲的本田宗丸(Somaru Honda)曾考上早稻田大學，並主修哲學，但求學期間，他無法掌握鬆散的時間，而且傾向於立即賺錢，這讓排名前三的他決定退學，然而這是一場災難的開始。

本田宗丸在廣播節目製作公司工作，每月平均收入約為12萬日圓（約新台幣24000元），可是這不到東京同齡男性平均月薪的一半。本田宗丸認為工作很辛苦，總是被人大喊大叫，但這是讓他敬佩的行業。儘管工作條件很黑暗，但當時並沒有意識到這有多不正常。

在工作的休息期間，本田宗丸會跑去柏青哥店，不認輸的他，不知不覺沉迷上賭博，工作難免會遇上困難與挑戰，在發生了一系列廣播事故後，他最終決定辭去工作，本以為可以擺脫困境，但他的財務狀況並沒有得到改善，本田宗丸表示，「我的存款歸零，我所有的資產只剩錢包裡的現金。」

看到周遭的人慢慢穩步前進，讓本田宗丸感到非常不安。他目前是一名自由影片編輯和廣播作家，並擔任團體YouTuber，本田宗丸提到他的朋友在30多歲時已經事業有成、家庭美滿，過著令人稱羨的自由且衣食無虞的生活。

另一方面，本田宗丸雖然並不以沒有錢為恥，但現在結婚方面卻碰壁了，因為沒錢真的不行。人生考上早稻田大學猶如中了柏青哥大獎，但他最終仍是賭輸了人生，成了沉迷於賭博的血淋淋警世。

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