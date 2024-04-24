日27歲女教師保健室「擁吻」男國中生！被揭發還狂傳訊息求對方袒護

日本一名27歲女保健老師多次在學校保健室與男國中生激吻擁抱，當學生家長發現後向校方舉報後，她仍辯稱自己的行為並非猥褻，且不是由她主動的，私下更多次傳訊息要求男同學袒護她。事發後，校方於23日宣布已將該名教師解雇。

根據《伊勢新聞》報導，當事女教師原為日本三重縣一所公立國中的保健老師，據三重縣教育委員會表示，女教師在去年曾對來保健室諮詢的男同學進行「不恰當的指導」，兩人多次在保健室裡相互擁抱、甚至接吻。

男同學的家長發覺小孩的狀況不對，便與校長討論此事，整起事件才被揭發。然而，當事女老師察覺事跡敗露之後，還多次在社群媒體上傳送「保護我」等訊息給男同學，希望對方替她求情。

事後，三重縣教育委員會也對該名女教師進行調查，但女教師稱「擁抱跟接吻並非出自猥褻的目的，也都不是由我主動」，並表示「對於容忍學生做出這些行為，並持續這段不恰當的關係，我感到十分抱歉」。目前，當事女教師已被校方解雇。

對此，律師荒木樹在新聞底下留言表示，根據日本刑法，若對16歲以下的未成年者做出猥褻行為，即使是在兩人都同意的情況下，仍適用「非合意猥褻罪」，可處6個月以上、10年以下拘禁刑。