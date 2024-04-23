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數年來無人知曉…破解二戰納粹密碼 英國劍橋女學生奉獻秘密任務

中央社／ 英國劍橋23日綜合外電報導
法新社報導，二戰期間，只收女生的劍橋大學紐納姆學院有至少77名女生被徵召到北倫敦布萊切利園的密碼破解中心作業。圖截自Google地圖
法新社報導，二戰期間，只收女生的劍橋大學紐納姆學院有至少77名女生被徵召到北倫敦布萊切利園的密碼破解中心作業。圖截自Google地圖

第二次世界大戰期間，有數十名英國劍橋大學女學生日以繼夜地在執行破解納粹德國密碼的秘密任務，這些無名女英雄直到現在才獲得表彰。

法新社報導，二戰期間，只收女生的劍橋大學紐納姆學院（Newnham College）有至少77名女生被徵召到北倫敦布萊切利園（Bletchley Park）的密碼破解中心作業。

數學家圖靈（Alan Turing）在那裡破譯由納粹德國恩尼格瑪（Enigma）密碼機加密的電文，尤其是從北大西洋中的德國海軍U型潛艦（U-boat）發出的密電。

歷史學家普遍認為，布萊切利園對於扳倒納粹頭子希特勒（Adolf Hitler）居功厥偉。但是當年劍橋大學女學生所作貢獻一直到最近才為外界所知，而這得歸功於華歐（Sally Waugh）5年前開始投入的研究。

紐納姆學院畢業、後來也曾在那裡任教的華歐現年69歲；她表示，那個時期女性的角色常被史書忽略，她希望予以彰顯。

華歐本來也不知此事，直到讀到有篇文章寫到友人門羅（Jane Monroe）；華歐指出，畢業於紐納姆學院的數學家門羅當年「其實曾是密碼破解員」。門羅已於2005年辭世。

門羅受到「政府機密法」（Official Secrets Act）約束而不得揭露當年在布萊切利園的工作。華歐以大約20個名字跟自己掌握的情資進行交叉比對，後來一共找出近80名女性。

紐納姆學院檔案管理員去年底發現一封1939年1月28日寫的信，內容披露時任劍橋大學校長向布萊切利園確認，「緊急情況下，我們應該可以為你們找到大約6名精通現代語言的學生來為英國外交部工作」。

成立於1871年的紐納姆學院後來為布萊切利園提供數學家、語言學家和歷史學者，甚至派考古學家分析空照圖。

在布萊切利園信託基金會（Bletchley Park Trust）負責口述歷史的柏恩（Jonathan Byrne）告訴法新社：「紐納姆學院的女性承擔了布萊切利園大部分的重要工作」。

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