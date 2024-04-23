父千萬遺產被小16歲陸籍繼母整碗捧走 女兒推翻遺囑奪回繼承權

遺產的分配時不時引發紛爭，一名9旬老翁再婚不到一年便離世，遺產全留給新婚妻子，女兒對此感到不滿告上法庭，控訴繼母為了獲得財產，哄騙父親結婚，還把父親扔到最便宜的墳墓裡，繼母則否認這些說法，並稱兩人的關係充滿愛與激情。然而法官最後不買單，老翁的女兒也成功推翻遺囑，奪回繼承權。

據外媒《鏡報》報導，英國一名94歲老翁羅伯特·哈靈頓（Robert Harrington）與54歲的陸籍女子秦桂香結婚不到一年即去世。秦桂香曾是律師，移居英國後在一間酒吧擔任翻譯，她與哈靈頓在2018年結識並墜入愛河。然而哈靈頓離世後，遺產全都給了秦桂香，哈靈頓70歲的女兒吉爾·蘭利（Jill Langley）對此感到不滿，並告上法庭，試圖推翻父親的遺囑。

依據哈靈頓2012年立下的遺囑，蘭利本應能繼承財產，但在他去世前兩個月，卻立了新遺囑，將一切留給妻子秦桂香，蘭利因此指控秦桂香哄騙父親結婚，藉此獲得他的財產。蘭利的律師也在法庭上表示，哈靈頓的財產價值原本達100萬英鎊（新台幣約3800萬元），但在最後幾年陸陸續續匯錢給秦桂香，總共達35萬英鎊（新台幣約1300萬元），部分款項是以「照顧」為名義匯款。

此外，蘭利的律師拿出證明，稱哈靈頓後期可能罹患妄想症，甚至認為自己是一名退役的陸軍少校。蘭利並說，最後一次見到父親是在2018年母親的葬禮上，當時哈靈頓看起來非常虛弱，而且精神渙散，沒想到葬禮後不久，蘭利就收到令人震撼的一封信，信裡寫道「這將是我最後一次嘗試跟妳聯繫」，她在2020年才透過秦桂香的訊息得知父親2019年再婚了。

蘭利稱婚禮當天父親身體狀況極差，無法說出新娘的名字，甚至無法站著拍合照。法庭上，蘭利的律師更抨擊秦桂香只是貪圖哈靈頓的錢，「妳一拿到全部的錢之後，就把他扔進了最便宜的墳墓裡」、「妳甚至沒有花心力去好好維護墓地」。

秦桂香則否認這些說法，表示自己只從丈夫那邊收到約10萬英鎊（新台幣約380萬元），兩人的關係充滿愛與激情，雖然關係發展得非常快，但跟錢無關，並認為婚後丈夫轉了一大筆錢給她是合法。

最後，法官依相關證據認定哈靈頓狀態混亂，同時缺乏證據證明他「知道並批准」遺囑的內容，2020年的遺囑因此被宣布無效；且法官也認為秦桂香在哈靈頓晚年對其財務施加了「不當影響」和「控制」以得到他的錢。而哈靈頓的遺產將根據無遺囑規則進行分割，女兒蘭利因此將獲得約20萬英鎊（新台幣約760萬元），秦桂香做為他的遺孀，將獲得約47萬英鎊（新台幣約1700萬元）。