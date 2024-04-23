快訊

花蓮餘震不斷...國家災防科技中心LINE從昨晚就「停更」 國科會揭原因

樹林女頸遭美工刀劃傷 送醫搶救原因待釐清

入夜全台迎雨！明北台灣高溫驟降5度 鋒面接力雨勢「這日」才趨緩

父千萬遺產被小16歲陸籍繼母整碗捧走 女兒推翻遺囑奪回繼承權

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名9旬翁再婚後不久便離世，遺產全都給了新婚妻子，女兒對此感到不滿，並告上法庭，試圖推翻父親的遺囑。情境示意圖。圖／ingimage
英國一名9旬翁再婚後不久便離世，遺產全都給了新婚妻子，女兒對此感到不滿，並告上法庭，試圖推翻父親的遺囑。情境示意圖。圖／ingimage

遺產的分配時不時引發紛爭，一名9旬老翁再婚不到一年便離世，遺產全留給新婚妻子，女兒對此感到不滿告上法庭，控訴繼母為了獲得財產，哄騙父親結婚，還把父親扔到最便宜的墳墓裡，繼母則否認這些說法，並稱兩人的關係充滿愛與激情。然而法官最後不買單，老翁的女兒也成功推翻遺囑，奪回繼承權。

據外媒《鏡報》報導英國一名94歲老翁羅伯特·哈靈頓（Robert Harrington）與54歲的陸籍女子秦桂香結婚不到一年即去世。秦桂香曾是律師，移居英國後在一間酒吧擔任翻譯，她與哈靈頓在2018年結識並墜入愛河。然而哈靈頓離世後，遺產全都給了秦桂香，哈靈頓70歲的女兒吉爾·蘭利（Jill Langley）對此感到不滿，並告上法庭，試圖推翻父親的遺囑。

依據哈靈頓2012年立下的遺囑，蘭利本應能繼承財產，但在他去世前兩個月，卻立了新遺囑，將一切留給妻子秦桂香，蘭利因此指控秦桂香哄騙父親結婚，藉此獲得他的財產。蘭利的律師也在法庭上表示，哈靈頓的財產價值原本達100萬英鎊（新台幣約3800萬元），但在最後幾年陸陸續續匯錢給秦桂香，總共達35萬英鎊（新台幣約1300萬元），部分款項是以「照顧」為名義匯款。

此外，蘭利的律師拿出證明，稱哈靈頓後期可能罹患妄想症，甚至認為自己是一名退役的陸軍少校。蘭利並說，最後一次見到父親是在2018年母親的葬禮上，當時哈靈頓看起來非常虛弱，而且精神渙散，沒想到葬禮後不久，蘭利就收到令人震撼的一封信，信裡寫道「這將是我最後一次嘗試跟妳聯繫」，她在2020年才透過秦桂香的訊息得知父親2019年再婚了。

蘭利稱婚禮當天父親身體狀況極差，無法說出新娘的名字，甚至無法站著拍合照。法庭上，蘭利的律師更抨擊秦桂香只是貪圖哈靈頓的錢，「妳一拿到全部的錢之後，就把他扔進了最便宜的墳墓裡」、「妳甚至沒有花心力去好好維護墓地」。

秦桂香則否認這些說法，表示自己只從丈夫那邊收到約10萬英鎊（新台幣約380萬元），兩人的關係充滿愛與激情，雖然關係發展得非常快，但跟錢無關，並認為婚後丈夫轉了一大筆錢給她是合法。

最後，法官依相關證據認定哈靈頓狀態混亂，同時缺乏證據證明他「知道並批准」遺囑的內容，2020年的遺囑因此被宣布無效；且法官也認為秦桂香在哈靈頓晚年對其財務施加了「不當影響」和「控制」以得到他的錢。而哈靈頓的遺產將根據無遺囑規則進行分割，女兒蘭利因此將獲得約20萬英鎊（新台幣約760萬元），秦桂香做為他的遺孀，將獲得約47萬英鎊（新台幣約1700萬元）。

律師 結婚 英國 葬禮 財產 遺囑 遺產

相關新聞

父千萬遺產被小16歲陸籍繼母整碗捧走 女兒推翻遺囑奪回繼承權

遺產的分配時不時引發紛爭，一名9旬老翁再婚不到一年便離世，遺產全留給新婚妻子，女兒對此感到不滿告上法庭，控訴繼母為了獲得財產，哄騙父親結婚，還把父親扔到最便宜的墳墓裡。繼母則否認這些說法，並稱兩人的關係充滿愛與激情。然而法官最後不買單，老翁的女兒也成功推翻遺囑，奪回繼承權。

韓國醫師大罷工：政府調整醫改方案遭醫協拒絕

韓國醫師大罷工超過兩個月，數以萬計的基層醫師不滿衛生部門從2025年起將醫學生每年招生人數自3058人增加至5058人、以應對高齡化人口與暴增的國民醫療需求，因此紛紛加入辭職及罷工行動。總統尹錫悅所屬執政黨國民力量10日於國會選舉慘敗，將如何處理醫改問題也備受關注。4月19日，韓國總理韓悳洙公布將調整醫改內容——2025年招生增額原則下，32間醫學院可彈性決定擴增規模，最少不能少於原計畫50%（即總擴招名額不能少於1000人），2026年開始按照原計畫進行——盼能達成妥協、結束罷工行動。然而大韓醫師協會4月20日拒絕政府方案，表示方案不是根本解決辦法，要求政府以大局出發重新做出決斷。

全球首見！威尼斯4月25日起旺季尖峰一日遊須買票入城

義大利威尼斯（Venice）將於本週開始向特定日期的一日遊旅客收取入城費，這個全球首見的措施目的在緩解這座城市人滿為患的...

哥倫比亞設計師走私包包遭判刑 客戶含大咖藝人

哥倫比亞名人時尚設計師龔薩雷茲（Nancy Gonzalez）今天因將保育動物爬蟲類皮革製成的手提包走私到美國，遭判處1...

英女王98歲冥誕 首座紀念雕像揭幕 50柯基犬見證

已故英女王伊莉莎白二世的第一座紀念雕像，在她98歲冥誕之際揭幕。雕像後面，還跟著女王生前最心愛的柯基犬雕像，揭幕儀式現場...

印度熱浪上看46℃ 女主播熱到昏倒

近期印度多個地區正面臨嚴重熱浪侵襲，高溫超過攝氏40度以上，最高上看46度。一名電視台女主播近日在播報熱浪新聞時，因攝影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。