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日本京都清水寺人氣景點消失了！百年櫻花樹傾倒壓傷6旬遊客
日本京都市名勝清水寺周邊觀光景點之一的「產寧坂」（又稱三年坂），今天發生櫻花樹傾倒壓傷路人的意外。被壓傷的男性不久就獲救且意識清楚，警方正調查樹木傾倒原因。
日本放送協會（NHK）及共同社報導，當地消防單位表示，今天上午11時45分左右，接獲行經產寧坂的路人通報「有櫻花樹傾倒並壓到一名男性」。
消防人員趕赴現場後順利救出被倒樹壓住的60多歲男性，獲救男性雖然意識清楚，但因為無法行走被送醫治療。據稱傾倒的櫻花樹直徑約40公分。
由於樹倒後阻斷產寧坂通行，警方已在現場管制暫停行人通過，正調查詳細事發狀況。
產寧坂距清水寺仁王門約200多公尺，是清水寺附近的人氣觀光景點，不僅有許多販售紀念品等的店家，也吸引許多觀光客造訪。
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