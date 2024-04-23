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14歲少女稱「想和你見面」…日男大生遭3國中生設局「仙人跳」墜樓亡

聯合新聞網／ 綜合報導
日本大阪日前發生一起因「仙人跳」導致的墜樓命案。1名男大生遭3名國中生誘騙至大樓，並被搶奪錢財，在逃跑過程中不慎墜樓身亡。圖取自TBS NEWS DIG
日本大阪日前發生一起因「仙人跳」導致的墜樓命案。1名男大生遭3名國中生誘騙至大樓，並被搶奪錢財，在逃跑過程中不慎墜樓身亡。圖取自TBS NEWS DIG

日本近日發生一起14歲少女夥同2名同為國中生的少年，為奪取錢財而設局「仙人跳」男大生，使其在逃跑時不慎墜樓身亡的事件。大阪家庭裁判所於22日裁定，少女的監禁致死罪成立，將被送往少年院進行保護處分。

根據《朝日新聞》報導，今年2月，少女與一名少年在社群平台上假扮成17歲的女性，以「想和你見面，帶開房費用來就好」等訊息誘騙22歲的男大生出來會面。

2月12日，少女原先與男大生約在大阪市中央區的車站見面，之後藉故將對方騙到附近大樓6至7樓的樓梯間，當男大生撞見來者為3名國中生後，因該棟建築的電梯只到6樓為止，他便打算跳到附近約4層樓高的建築物屋頂逃跑，卻不慎墜樓身亡。

警方據現場監視器等證據逮捕了14歲少女與就讀國二及國三的兩名少年，調查後發現他們並非第一次犯案。在1月6日，少女與其中一名少年將28歲的公司職員誘騙出來，以「你是要對我女友做什麼啦」等話語脅迫對方，並施以毆打等暴行，最後奪取了4千日圓的現金。同月20日，他們也以同樣的手法誘騙19歲的男大生，威脅對方交出4萬8千日圓的錢財。

《TBS NEWS DIG》報導，少女等人承認誘騙被害者至大樓並威脅交出現金，使被害者為逃跑而跌落地面致死。大阪家庭裁判所裁定少女的監禁致死罪成立，並表示，少女並非第一次以「仙人跳」的方式向被害者恐嚇取財，且少女的行為與家庭環境有很大的關聯，因此裁定將其送進少年院。

另外，其餘兩名犯案的少年中，其中一位因作案時年齡未達14歲，依法沒有刑事責任，故被通報至兒童福利機構；另一名15歲男子同樣涉及監禁致死罪被捕，案件仍在審理中。

國中生 大阪 恐嚇 日本 詐欺

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