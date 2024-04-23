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500年前葡萄牙航海家發現巴西 地點遭質疑

中央社／ 聖保羅22日專電

根據歷史紀錄，巴西葡萄牙航海家卡布拉爾於1500年4月22日在巴伊亞州南部的安全港「發現」。然而，因為一座死火山，專家學者質疑當時看到的地點究竟是在哪裡。

巴西媒體報導，根據500多年前卡布拉爾（PedroÁlvares Cabral）船隊書記官卡米尼亞（Pero Vaz deCaminha）寫給葡萄牙國王曼紐爾一世的信，卡布拉爾於1500年4月22日「發現」巴西這塊陸地。

官方說法是船隊所見的是巴伊亞州安全港（PortoSeguro）的帕斯卡爾山（Monte Pascoal）。然而，許多歷史學者和研究人員提出質疑，認為當時葡萄牙人看到的是北大河州（Rio Grande do Norte）海岸附近的死火山卡布吉峰（Pico do Cabugi）。

死火山卡布吉峰約在帕斯卡爾山以北超過1500公里處。

大約20多年前，巴西歷史學家品圖（Lenine BarrosPinto）就表示，當時船隊看到的其實是卡布吉峰，而北大河州公牛地標附近城鎮才是葡萄牙人最早登陸巴西的地方。

質疑官方版本的主要論點包括卡米尼亞在信中提到有利於船隊抵達北大河州的海流以及淡水湖的存在。

巴西觀光教授、海洋導航員馬扎羅（RosanaMazaro）說，大西洋的所有風力條件都有利於卡布拉爾船隊抵達北大河州，經過非洲西岸大西洋維德角群島（Cabo Verde）、北緯8度的一個平靜區域後，船隻會遇到穿越距巴西東北海岸約350公里的費南多諾羅尼亞島（Fernando de Noronha）的信風和海流，將它猛烈地推向北大河州海岸。

北大河州海岸到處可見卡米尼亞在信中描述的淡水湖，但這卻不是安全港的地理特徵。

品圖也表示，巴西殖民時期最古老的地標、北大河州的「公牛地標」（Marco de Touros）建於1501年，所在位置也與假設卡布吉是最先登陸地點，從那裡開始畫起的路線，也與葡萄牙人設置的第2個地標位置距離相符。

根據葡萄牙航海圖，卡布拉爾的船隊向南航行2000海里，建立第2個地標，和北大河到聖保羅的距離一樣，如果第1個地標是在安全港，那第2個地標應該設置在現在的阿根廷。

巴西土木工程師卡爾萬提（Manuel OliveiraCalvanti）為求證品圖的論點，前往葡萄牙鑽研卡米尼亞致葡萄牙王室書信的細節，分析歐洲、非洲、美洲大陸沿岸的海流和氣流等，經過2年研究，更加確信專家學者質疑巴西發現地點在哪裡，有一定的可信度。

聖保羅社會學與政治學院（FESPSP）教授、社會學家拉米雷斯（Paulo Niccoli Ramirez）表示，歷史是活的，只要出現其他文件，就可以對過去重新詮釋；無論卡布拉爾最初發現巴西的地點在哪裡，重要的是人民的身分認同，發揮個人和群體力量，促進國家社會進步。

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