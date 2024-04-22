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英國國會共諜疑雲 檢察署授權警方起訴4月26日開庭

中央社／ 倫敦22日專電

英國國會去年9月因媒體報導引爆共諜疑雲，一名人脈廣泛的國會議員研究助理遭控涉嫌為北京從事間諜活動。皇家檢察署今天授權警方依法起訴，定26日開庭。

皇家檢察署（Crown Prosecution Service，CPS）今天表示，1995年2月出生的凱希（Chris Cash）及1992年2月出生的貝瑞（Chris Berry）涉嫌替中國違反英國「政府機密法」（Official Secrets Act）。CPS的「特殊犯罪與反恐司」今天授權倫敦都會區警察局（Metropolitan Police ）依間諜相關罪名起訴這兩人。

司長普萊斯（Nick Price）指出，這兩人將被控「向中國提供不利訊息」，定26日出庭。

有鑑於刑事訴訟進行中，普萊斯強調，任何人都不應在網路上告知、評論或分享可能以任何方式損害這兩人獲公平審判權利的資訊。

CPS「特殊犯罪與反恐司」負責恐怖主義活動、煽動種族和宗教仇恨、戰爭罪行、政府機密和間諜活動等相關案件。根據英國制度，CPS授權警方起訴嫌疑人，但起訴罪名由檢察官依既有證據決定。

根據CPS公開的資訊，凱希涉嫌在2022年1月20日至2023年2月3日期間，出於損害英國國家安全或利益之目的，取得、蒐集、記錄、出版或向其他人傳達文章、文件、紀錄或資訊等，這些物件或內容估計是、可能是或者意圖直接或間接對敵人有益。貝瑞涉嫌從事類似違法活動的時間點，則落在2021年12月28日至2023年2月3日區間。

凱希和貝瑞皆於去年3月遭警方拘捕。其中，活躍於中港台事務圈的凱希特別引人注目。

他曾是國會議員交流平台「中國研究小組」（China Research Group，CRG）主任、首席研究員。CRG核心成員為保守黨籍國會議員，前下議院外交事務委員會主席、現任內政副大臣的圖根哈特（Tom Tugendhat），以及現任外委會主席克恩斯（Alicia Kearns）為CRG最具代表性人物。凱希被捕後，以往頗具影響力的CRG趨於沉寂。

CRG曾推動多項法令修嚴，以提升英國對中國的安全防衛，並曾就受北京控制的「孔子學院」發布研究報告，倡議引進更多來自台灣的華語教學資源。

凱希曾是克恩斯重要幕僚，並曾於2022年協助克恩斯競選外委會主席。由於CRG在英國政壇光譜堪稱「對中鷹派」，「共諜案」重創CRG名聲是否最終將促使英國更強力「抗中」，或者「對中鷹派」威信受損反而對北京有利，值得觀察。

2022年12月，非營利組織「台灣民主實驗室 」在柏林舉行自2019年成立以來，第一場全球性的實體會議，並發布涵蓋80餘個國家地區的「中國影響力指數」（China Index）。與會人數超過250人，凱希也在現場。

去年9月，凱希透過律師發布聲明，強調自己「徹底清白」。他指出，他一向致力教育他人理解中國共產黨構成的挑戰和威脅，所謂為中國從事間諜活動，完全違反他的個人主張。

北京 英國 間諜

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