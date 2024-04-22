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世界可可大會揭幕 標舉巧克力永續產製提高農民收入

中央社／ 布魯塞爾22日專電
世界可可大會中斷6年後，今天在巧克力王國比利時召開。歐新社
世界可可大會中斷6年後，今天在巧克力王國比利時召開。歐新社

世界可可大會中斷6年後，今天在巧克力王國比利時召開。因應氣候變遷、農民老化和歐盟環境法規趨嚴等當前產業挑戰，本屆大會以永續為主題，並強調保障供應鏈最弱環節的產地農民收入。

總部設在全球可可豆最大出口國象牙海岸、涵蓋全球29個可可豆進口國和23個出口國的「國際可可組織」（ICCO），每兩年舉辦一次世界可可大會（WCC）是相關產官學最大集會，因COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病）中斷6年後，選在「世界地球日」的今天起，一連3天於比利時首都布魯塞爾恢復舉行。

主辦國比利時是全球僅次於德國的巧克力製成品出口國，每年帶來77億歐元（約新台幣2676億元）營收。比利時發展部長根妮茲（Caroline Gennez）在開幕式後的論壇指出，巧克力是比利時的國家認同之一，擁有龐大巧克力經濟也代表對環境和產業鏈負有巨大責任。

比利時在2018年將巧克力列入國家永續政策發展要項之一，目標是在2030年前讓所有境內上下游業者都能達到永續認證標準，並透過援外發展機構「比利時開發中國家投資公司」（BIO）投資非洲產地可可加工業，以提高在地經濟產值。

根妮茲表示，供應鏈永續必須以人權為核心，可可豆產地的農民是整個巧克力生產價值鏈中最弱一環，須提供他們基本生活收入保障。近年大家對永續價值的認知雖然提高，包括認同經濟利潤應公平分配到產業鏈各環節，但仍須建立國際共同標準才能有效落實。

國際可可組織執行主任阿利昂（Michel Arrion）強調，可可農收入真的太低了，且可可豆生產國難以像歐洲聯盟（EU）等富有國家政府提供對農民補貼。他認為，應該要把產業的餅做大、提高售價，才有更多利潤可分配。

不過，在昨天大會正式舉行前的場邊論壇，德國、法國的學者共同提出報告分析兩國市場顯示，可可產品價格預估今年第一季平均將較2018年上漲一成，主要反映能源、包裝、糖與牛奶價格及勞工成本上升。第二季更將較第一季再漲一成，而零售商和終端產品製造商的利潤率並無太大改變，代表他們有能力確保自身獲利。

相形之下，非洲、中南美洲等貧窮國家的可可農規模小、力量分散，缺乏議價能力，因此也有公民團體倡議應以類似國家對勞工保障基本薪資方式，要求國際達成對可可農基本收入的共同保障標準。

此外，歐盟保護森林規定和「企業永續盡責調查」（CSDDD）指令等法規，對可可豆產地也帶來成本負擔。象牙海岸駐歐盟大使多索（Abou Dosso）在今天大會論壇表示，歐盟規定將對可可豆出口國帶來阻礙，但這是永續發展的機會而非威脅，產地國需要更多財政上的支援來因應。

聯合國發展權特別報告人戴瓦（Surya Deva）也指出，歐盟「企業永續盡責調查」雖然在立法過程中修改減低了企圖心，但仍是值得肯定的立法，將禁止強迫勞動等人權面向納入，使得保障供應鏈各環節工作者的基本生活收入不只是政府責任，也是企業責任。

世界可可大會今天上午開幕式由比利時王后瑪蒂爾德（Mathilde）領銜致詞，歐盟負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）等人也出席致詞。

可可 比利時 永續

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