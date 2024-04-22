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晚間震不停連40起地震！氣象署稱短時間能量釋放 沒特別異常

印度太熱 女主播報新聞不支昏倒

中央社／ 新德里22日專電

印度步入夏季，氣溫開始飆高，一名電視台女主播最近在播報熱浪新聞時，自己也因攝影棚內溫度過高而昏倒，所幸甦醒後並無大礙。

國營全印電視台（Doordarshan）西孟加拉省（WestBengal）分台女主播辛哈（Lopamudra Sinha），18日在播報熱浪新聞時，臉色突然發白，不久後昏倒。

從辛哈19日在臉書分享的影片中可以看到，多名電視台工作人員湧上前用新聞稿紙搧風，辛哈逐漸恢復意識。

辛哈在影片中說，當天電視台攝影棚的空調系統故障，室內極熱。

她說，過去播報新聞時從來不需要喝水，當天卻是口乾舌燥，偏偏又因正在直播中而無法取水，最終眼前一黑就失去知覺。

辛哈提醒民眾在夏天要注意身體狀況，多喝水，也呼籲政府多種樹。

印度的4月至7月為夏季，有時溫度可達攝氏50度，每年都會傳出有民眾及街友因熱浪中暑死亡的新聞。西孟加拉省最近的氣溫都在攝氏40度以上。

由於氣象局預測熱浪即將到來，西孟加拉省政府上週已宣布公立學校今起提前放暑假。

孟加拉 熱浪

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