六成男性不滿意性生活 英國研究：缺乏情感連結

近期英國一項研究指出，有六成的男性對性生活不滿意，而且這當中還有一半的男性有勃起障礙，更有兩成男性說寧願放棄愛愛的時間，也不想放棄滑手機的時間。

據《太陽報》（The Sun）報導，英國《英國醫學雜誌》近期一項調查顯示，60%的男性對性生活不滿意，這當中有一半的人有勃起障礙，22%的男性則寧可滑手機也不想愛愛。

性行為專家穆林德瓦（Sarah Mulindwa）表示，英國有一半的男性持續地觀看色情影片，雖然這樣的習慣提升了色情行業的消費，卻導致男性在行房時信心受挫，進而衍生出勃起障礙。

她提到，現代人過度使用社群媒體，導致失去與其他人真實連結的能力。種種原因都造成男性的性滿意度下降。穆林德瓦說，對女性來說，性慾可能會在生完孩子或更年期期間改變，不過男性其實也會經歷性慾衰退或焦慮的情形。

她建議，伴侶之間應練習開誠布公的溝通，坦白告訴對方自己對性生活的期待。可以試著探索伴侶之間的愛好，增加新的性愛體驗，花多一點心力在前戲上。除此之外，她也建議伴侶要練習解決關係裡的問題，好強化彼此之間的連結。