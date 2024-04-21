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從深偽影像到死亡威脅 專家示警：女性記者成網路霸凌目標

中央社／ 義大利柏魯加20日綜合外電報導
國際新聞論壇本週末於義大利柏魯加（Perugia）舉行會議，一名專家在會上示警，女性記者如今在工作中面臨更嚴重的網路威脅，且這項趨勢正在加劇。情境示意圖／Ingimage
國際新聞論壇本週末於義大利柏魯加（Perugia）舉行會議，一名專家在會上示警，女性記者如今在工作中面臨更嚴重的網路威脅，且這項趨勢正在加劇。情境示意圖／Ingimage

國際新聞論壇本週末於義大利柏魯加（Perugia）舉行會議，一名專家在會上示警，女性記者如今在工作中面臨更嚴重的網路威脅，且這項趨勢正在加劇。

法新社報導，國際記者中心（International Center for Journalists）研究主任波賽提（Julie Posetti）說：「網路暴力很有可能升級為現實中的傷害。」

波賽提今天向出席柏魯加國際新聞論壇（International Journalism Festival）的代表指出，「女性經常在網路上面臨更大威脅」，且「威脅的類型正在增加」。

她指控，是科技巨擘助長這樣有害的環境，也沒有負起責任解決問題。

報導俄烏戰爭及以哈戰爭的自由記者余艾（Melina Huet）稱自己常收到與她的報導有關的網路威脅。她說：「我在Instagram收過斬首和性侵威脅（訊息），加害者卻能輕易重新創設帳號而逍遙法外。」

論壇會議獲悉，網路攻擊包含侮辱、具有性別歧視或性意涵的評論，以及人身威脅，包括對記者及其家屬發出死亡威脅。

日益複雜的攻擊方式包含封鎖帳號、駭入電子裝置、公開私人照片，還有在未經當事人同意的情況下，利用「深偽」（deepfake）技術偽造該人的性愛影像。

2022年，聯合國教科文組織（UNESCO）與國際記者中心發布的聯合研究發現，近3/4受訪的女性記者表示，自己曾經歷與工作相關的網路暴力或霸凌。這份研究調查了來自125個國家901名記者，其中714人為女性。

國際新聞 性別歧視 網路攻擊 聯合國 霸凌

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