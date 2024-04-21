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中非首都附近木船翻覆 至少58死
中非共和國的民防部門首長今天表示，首都班基（Bangui）發生船隻翻覆事故，一群民眾搭船準備出席一場葬禮，不料船隻因超載而傾斜翻覆，導致至少58人喪生。
法新社報導，民防首長吉馬斯（Thomas Djimasse）告訴吉拉廣播電台（Radio Guira）：「我們已打撈出58具遺體…目前並不清楚葬身水底的總人數。」
根據目擊者所述和上傳社群媒體的畫面，這艘木船昨天在姆波科河（Mpoko River）沉沒時，船上有300多人，有些人站著，有些人坐在木製船身的邊緣上。
民眾原本要搭船前往距離班基約45公里外的馬科洛（Makolo），以出席一名村長的葬禮，但船從碼頭出發後不久就發生事故。
救援人員在船難發生40分鐘後抵達現場。
中非政府今天並未對事件作回應。然而，政府發言人在一段昨天錄製、今天播出的談話中指出，初估死亡人數至少有30人。
民眾卡彭亞（Maurice Kapenya）昨天因擠不上船，而乘著獨木舟跟在木船後方。他說，他打撈上岸的罹難者包括自己的姐妹。
卡彭亞表示當地漁民和居民有提供他協助。另有一個摩托車計程車協助載送受傷人員。
駕駛馬卡（Francis Maka）告訴法新社說悲劇發生時，他免費送了十多人到社區醫院。
根據法新社記者現場所見，民防隊人員今天不再現身下，絕望的家屬僱用獨木舟來協助尋找失蹤親人。
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