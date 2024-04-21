全球關最久死囚／日本袴田巖案 今年判決將出爐

已八十八歲耄耋之年的前職業拳擊手袴田巖，是全球關最久死囚。他三月十日才歡度生日。其高齡九十一歲的胞姊袴田秀子（音譯），是他近半世紀囹圄歲月的最大支柱，當天祝他活到一百歲。

袴田巖被控一九六六年在日本靜岡縣清水市（現為靜岡市清水區）殺害一間味噌公司專務等一家四口，一審被判處死刑，一九八○年死刑定讞。靜岡地院二○一四年決定再審，並釋放袴田。

日媒形容袴田接連遭司法玩弄與折騰，目前仍未擺脫死囚身分。患有糖尿病的袴田雖喜歡散步，原本能從他位於該縣濱松市的家中來回市中心近十公里，但自前年夏天起，他已不能走太久。他目前和秀子相依為命，平常沉默寡言。

袴田剛獲釋時，臉上表情幾乎深藏不露，也無法與別人溝通，直到現在才比較會回答像「是啊」等短句，尤其對拳擊的話題有反應。但家裡若有男性訪客，他就會躲在廁所，警戒心很強；現實及妄想交錯的症狀也沒好轉。

據日媒報導，今年內判決就會出爐。秀子在他上月生日時說，再半年就能解決，對他胞弟無罪深信不疑。聲援袴田巖的民眾，當天在他家幫忙慶生，除了生日蛋糕，還送上他喜歡的紅花、指甲剪及綠色Ｔ恤。他滿足地說，今後天天都會穿這件衣服，包括每天例行搭車兜風時。

針對日本現行推翻刑事判決的再審手續曠日廢時，從冤獄救濟的觀點來看將淪為一大問題，尋求盡快修法的跨黨派國會議員聯盟三月召開首次會議，包括執政的自民黨副黨魁、前日本首相麻生太郎和最大在野黨黨魁泉健太都是發起人。

在日本另一起著名的「島田事件」，遭控一九五四年在靜岡縣島田市誘拐並殺害女童的赤堀政夫一度遭判處死刑，但一九八九年再審改判無罪，成為日本死囚再審無罪的第四例。赤堀二月在日本名古屋過世，享耆壽九十四歲，他生前曾參加聲援袴田的活動。