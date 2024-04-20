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割闌尾變截肢！工程師控醫師疏忽致雙腿壞死 索近4億天價賠償

香港01／ 撰文／ 田中貴
依斯曼依布拉欣（左）懷疑醫生在手術過程中有失誤，以致其雙腿壞死，最終割闌尾變割腿，需要截肢保命。圖／翻攝自網路
依斯曼依布拉欣（左）懷疑醫生在手術過程中有失誤，以致其雙腿壞死，最終割闌尾變割腿，需要截肢保命。圖／翻攝自網路

馬來西亞發生嚴重醫療事故，1名助理工程師控訴稱，5年前因闌尾炎入院接受手術，但醫生在手術過程中出現疏忽，大力敲打及捆紮其主要血管，導致他雙腿發黑壞死，由割闌尾變割腿，最終要截肢保命，事後每隔2日都會出現嚴重神經疼痛。工程師入稟法庭起訴涉事醫生所屬的醫院，索償5,500萬令吉（約新台幣3億7500萬）。

41歲男子依斯曼依布拉欣是莎阿南市政廳擔任助理工程師，日前在代表律師費哈莫哈末陪同下召開記者會，他5年前患上闌尾炎，所以入院做手術。依斯曼指控操刀醫生涉疏忽，手術中途曾大力敲打及捆紮其主要血管，導致其雙腿發黑壞死，涉事醫院隨後將他送往另一間私立醫院，檢查後確認雙腿壞死要立即截肢保命。

更令依斯曼難過的是，妻子當時正懷有第4名孩子，事故發生後10天，依斯曼拒絕和小孩見面，避免讓小孩知道父親變成傷殘人士，但紙包不住火，小孩發現真相，當場難過大哭，「我這做父親的，看到他們大哭時，真的很心痛」。

依斯曼痛斥涉事醫院和醫生不負責任，除了令他失眠之外，幾乎每隔2日、從凌晨2時起，就會出現神經痛情況，暫時只能服藥緩解痛楚，所以他入稟法庭起訴涉事醫院。

費哈莫哈末補充指，代表當事人入稟法庭向醫院索取5,500萬令吉的賠償，包括安裝義肢費用。

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文章授權轉載自《香港01》

截肢 手術

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