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太陽花學運影像威尼斯再現 袁廣鳴展備受矚目

中央社／ 威尼斯20日電

318學運10週年，當年學生詢問藝術家袁廣鳴能否為他們記錄現場影像，成就作品「佔領第561小時」，現於第60屆威尼斯美術雙年展台灣館展出。此外，今年台灣館也備受國際藝術媒體關注。

袁廣鳴今年在台北市立美術館籌劃下代表台灣館，並推出「袁廣鳴：日常戰爭」展，並在其中推出新作「扁平世界」及「日常戰爭」，並展出過往作品「日常演習」、「棲居如詩」、「預言」及「佔領第561小時」等。

當觀眾踏入展場首先映入眼簾的是高逾3公尺、寬逾6公尺的投影牆，反覆播送著記錄太陽花學運影像的「佔領第561小時」，還有袁廣鳴在萬安演習時拍攝的「日常演習」，選擇以舊作而非新作為展覽開場，則是出自策展人陳暢（Abby Chen）的精心安排。

袁廣鳴說，其實自己原先壓根沒想到要展出「佔領第561小時」，「我不是政治性藝術家，學運作品有政治性，但陳暢所關注到的重點是『佔領第561小時』在我所有作品中是唯一有人的，我的作品看似沒有希望，而她認為只要有人在，就可以改變一點點明天。」

充斥警笛聲的「日常演習」，更是觀眾在未踏入展場前就能先以聽覺聆賞到的作品，陳暢告訴袁廣鳴：「你是台灣人，可能不知道其他人並不常聽見這樣的演習聲。」也讓袁廣鳴大嘆「真是很有道理」，認為「找對策展人真是很重要。」

第60屆威尼斯美術雙年展今天起將開放公眾觀展，目前台灣館展覽已被如The Art Newspaper、Frieze、Whitewall、DOMUS、Berlin Art Link等國際藝術媒體列為本屆必看展館之一；袁廣鳴更獲藝術雜誌Artforum選為專題介紹。

北美館統計，截至義大利時間19日止，台灣館開幕預展吸引逾2000名藝術圈專業人士參與，包含英國海沃德美術館長魯格夫（Ralph Rugoff）、日本森美術館顧問南條史生（Nanjo Fumio）、新加坡國家畫廊與新加坡美術館館長陳維德（Eugene Tan）、里昂雙年展藝術總監貝托樂蒂（Isabelle Bertolotti）等。

第60屆威尼斯美術雙年展台灣館「袁廣鳴：日常戰爭」展，即日起於義大利威尼斯普里奇歐尼宮展至11月24日。

太陽花學運 威尼斯 美術館 義大利 萬安演習

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