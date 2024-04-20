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巴西原住民族日 藉正名找回自我認同

中央社／ 聖保羅19日專電

4月19日是巴西原住民族日，紀念不同傳統民族藉由正名找回自我認同的重要節日。但巴西原住民仍面臨一系列挑戰，包括權利長期不被重視、土地遭受破壞，以及種族滅絕威脅。

這一天原被稱為「印地安人日」（Dia do Índio），但考慮到生活在巴西的原住民族的多樣性，巴西政府在2022年7月頒布第14402號法律修訂命名。

巴西新聞網站g1引述巴拉納州（Paraná）曼蓋里尼亞（Mangueirinha）原住民領地精神領袖波皮瓜（Márcio Kókoj Werá Popyguá）指出，這一改變反映社會對原住民的新看法，並消除「印地安人」一詞的貶義語氣。

根據巴西地理統計局（IBGE）2023年發布的2022年人口普查數據顯示，巴西有170萬原住民，占全國總人口的0.83%。其中，大約3萬多人居住在東南部的巴拉納州。

自15世紀以來，入侵拉丁美洲土地的歐洲人，一直泛稱美洲原住民為「印地安人」（源於當時的殖民者以為到了「印度」）。

波皮瓜表示，「印地安人」（或「印度人」）這個詞非常不適當，多年來，巴西原住民一直努力改變這一點，現在，終於有了「原住民族」（Povosindígenas）正名，代表巴西不同種族，探討種族尊重和原住民的獨創性等議題。

巴拉納州科廷加島（Ilha da Cotinga）原住民領地女酋長瑪麗安（Juliana Kerexu Rete Marian）認為，新名稱引發一場關於巴西社會如何看待原住民的重要辯論，強化先祖的意涵，因為「原住民」一詞具有「出生在那裡」和「起源」等含義。

瑪麗安表示，為原住民正名意義非凡，它宣示原住民族的地位與權利，對原住民以祖先土地為根源的情感和價值觀帶來另一種理解方式。

巴西拉丁美洲歷史教授布里根蒂（Clovis AntonioBrighenti）說，巴西原住民仍面臨權利不被重視、土地遭受破壞，以及種族滅絕威脅等一系列挑戰。原住民族日的意義不僅是紀念藉由正名運動，回復原住民在巴西的地位，同時為喚醒非原住民對原住民族的正確認知。

原住民 巴西

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