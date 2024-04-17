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英禁購菸立法闖關成功 黨內意見各異

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
蘇納克推動18歲以下禁止購菸政策，黨內支持反對各異。(Photo by Number 10  on Flickr used under Creative Commons license)
蘇納克推動18歲以下禁止購菸政策，黨內支持反對各異。(Photo by Number 10  on Flickr used under Creative Commons license)

英國禁止18歲以下購買香菸立法已第一階段通過。由英國首相推動的購菸法16日在國會獲得通過，將再進行第二輪表決，未來青少年購買香菸的權益將受到限制。法案雖然獲得醫療團體支持，不過，保守黨內多位官員則持反對意見。

黨內仍反對立法禁止

據《路透社》報導，英國首相蘇納克執意推動全球最嚴格的禁煙令後，執政的保守黨內異議不少，包括前首相特拉斯與強森(Boris Johnson)都表態反對，認為政府不應該干涉民眾生活的權益。

不過，這次法案在國會已確定獲得383票贊成，67票反對，將進入議會的下一階段並進入條文增修階段。此外，這次表決也發現，共有包括商業大臣巴德諾赫等57名保守黨員投下反對票，讓已經被氣候變遷與國防政策備受批評的蘇納克壓力更大。

巴德諾赫表示，她同意蘇納克的出發點，但因為立法會影響民眾權益及難以執行，因此決定表示反對，她說，「我們不應該以這種方式對待具備法律能力的成年人，兩人出生日期相差一天，卻永遠擁有不同的權利。」

英國統計局數據指出，在2022年時，英國約有640萬人吸菸人口，約佔成年人口13%。這次法案將禁止自2009年起出生的民眾能合法購買香菸，醫學與健康照護及慈善團體專家同樣相當支持這項立法，因為吸菸每年造成8萬人死亡外加許多吸菸相關的疾病。

民眾多贊成立法禁止

據《金融時報》報導，市調公司Savanta調查發現，在2019年投票支持保守黨的人，高達7成支持這項法案。去年英國政府除了禁止向14歲以下的兒童銷售香煙外，這次法案還限制電子煙的顏色與口味，藉此減少其吸引力。此外，英國政府也會禁止一次性電子煙的銷售。

英國政府首席醫療顧問惠蒂表示，這項立法是希望防止青少年對香菸上癮，他說，「我們預期經過一段時間之後，基本上吸菸行為就此消失地球上，這將成為一項偉大的公共衛生成就。」

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保守黨 英國 蘇納克

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