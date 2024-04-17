日相訪拜登送漆器讓200年老店爆紅 訂單湧入現在想買要排兩年

日本首相岸田文雄日前訪美，與美國總統拜登見面，並送給他一只由日本兩百年老店所製作的「輪島塗」漆器製品，結果使店家和產品意外爆紅，大量訂單湧入讓現貨供不應求。

根據日本媒體「日本電視台」報導，岸田所贈送的漆器品項，為輪島塗的的咖啡杯和原子筆。其中咖啡杯以藍黑漸層色調，展現能登夜裡的海景，並且雕飾有拜登夫妻的名字。原子筆上則是畫著象徵美國的白頭海鵰，以及象徵日本的鳳凰。

負責製作這份漆器作品的，是創業於1818年，擁有超過200年歷史的「田谷漆器店」。老闆田谷昂大表示，一開始得到要製作的消息時，一方面覺得很高興，但一方面擔心在有限的設備下，做出來的品質不符合要求，因此感到非常緊張。最後花了三週的時間，好不容易才完成作品。

而也因為這次成為美日首腦交流的贈禮，使得這家老店一夕爆紅，日本國內外都湧入大量訂單，使得現在下訂，需要等待兩年才能拿到手。田谷表示，希望能夠藉由著輪島塗的魅力，讓更多人能夠認識到輪島、能登，為震災復興貢獻一份心力。