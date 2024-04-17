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阿拉伯遇75年來最大暴雨！杜拜機場成水鄉澤國 飛機在積水中滑行

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
阿拉伯地區近日罕見降下暴雨，洪水成災，杜拜機場停機坪都淹水。取自YouTube影片
阿拉伯地區近日罕見降下暴雨，洪水成災，杜拜機場停機坪都淹水。取自YouTube影片

阿拉伯地區近日罕見降下暴雨洪水成災，淹沒道路、房屋和商場，光是阿曼就傳出18人罹難，杜拜一夜間下了當地一整年的降雨量，杜拜國際機場停機坪也嚴重淹水，導致機場暫時關閉，多達50多個航班臨時取消。

阿拉伯聯合大公國與周邊國家16日降下暴雨，雨勢預計將持續到當地時間17日上午。阿聯國家氣象中心和阿聯官方已在社群平台上宣布，這是該地區至少75年來最大暴雨。

阿聯最大城市杜拜年降雨量通常是5吋（約127公釐），16日杜拜以南地區至晚間累積的單日降雨量就已超過120公釐。

杜拜國際機場也被洪水淹沒，一度暫停運作25分鐘，取消多達50個航班，網路上也流傳著飛機在積水中的停機坪上滑行的相關畫面，機場目前已宣布恢復班機起飛，當局呼籲抵達民眾遠離洪水和積水地區。

杜拜航空則宣布，由於天氣惡劣，暫停所有從杜拜起飛的航班，直到當地時間今天上午10時（台灣時間下午2時）。

阿拉伯半島國家通常乾旱，降雨並不常見，固定在冬季出現。由於缺乏定期降雨，許多道路和其他地區缺乏排水系統，導致一場暴雨就很可能導致洪水氾濫。

暴雨 杜拜 洪水

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